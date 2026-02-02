X!

Kaasaegse muusika kollektiiv Ludensemble avaldas debüütalbumi

Muusika
Ludensemble
Ludensemble Autor/allikas: Kaupo Kikkas
Muusika

Plaadifirma Kairos alt ilmus 30. jaanuaril Ludensemble'i debüütalbum "Dream Sequence of an Ancient Forest" helilooja Madli Marje Gildemanni muusikaga.

Album "Dream Sequence of an Ancient Forest" koondab teoseid, mis on inspireeritud bioloogilistest protsessidest, looduse varjatud rütmidest ja mütoloogilisest kujutlusvõimest. Muusika ammutab ainest taimede nähtamatust elust, looduse öistest rütmidest ja metsa unenäolisest maailmast ning suhestub ka inimloodud maailma ja selle mütoloogiliste tähendustega.

Albumil esitavad muusikat Kadri-Ann Sumera, Talvi Hunt, Ludensemble ning dirigent Kaspar Mänd. Plaadi valmimisel tegi Ludensemble koostööd nüüdusmuusikale pühendunud Austria plaadifirmaga Kairos, mille mille alt on teiste hulgas avaldatud näiteks heliloojate Enno Poppe, Tristan Murail, Karlheinz Stockhausen ning kollektiivide Musikfabrik, Ensemble Intercontemporain, Klangforum Wien salvestusi.

Madli Marje Gildemann on kirjutanud ansamblitele ja orkestritele nagu Klangforum Wien, Adelphi String Quartet, Pärnu Linnaorkester, Ensemble for New Music Tallinn, Ensemble 21, Eesti Löökpilliansambel, Mondrian Ensemble, Ensemble Synaesthesis, Sinfonietta Rīga, Tallinna Kammerorkester, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja Ensemble U:. Ta on pälvinud mitmeid tunnustusi nii kodumaal kui ka rahvusvaheliselt.

Tema muusikat on esitatud paljudel rahvusvahelistel festivalidel, sealhulgas ORF Musikprotokoll Festivalil, Lucerne'i festivalil, Berni muusikafestivalil, Eesti Muusika Päevadel, Balti Muusika Päevadel, ISCMi Maailma Muusika Päevadel, Huddersfieldi nüüdismuusika festivalil, Al(t)chemie festivalil, Classical Next Showcase'il ja Afekti festivalil.

Ludensemble on 2024. aasta jaanuaris ellu kutsutud muusikakollektiiv, mille eesmärgiks on luua kontseptuaalseid kontserdikavu ja siduda nüüdismuusikat teiste kunstivormidega, hoogustada uudisloomingu tellimist, esitamist ja levikut ning tuua kuulajateni möödunud sajandi repertuaarikaanoni teoseid. Ludensemble'i kunstiline juht on dirigent Kaspar Mänd. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

