Eesti Muusika Päevad avalikustas programmi

Tuleva aasta 11. kuni 19. aprillini Tallinnas ja Tartus toimuva festivali Eesti Muusika Päevad teema on "Lood", festivali kunstilised juhid on Helena Tulve ja Timo Steiner, Tartu programmi kunstiliseks juhiks Märt-Matis Lill.

"Sõnal "lood" on eesti keeles mitmeid erinevaid tähendusi, mis loodetavasti moodustavad pingevälja, milles saame kogeda, millised lood väljendavad praegu meile olulist, aga ka seda, millised vanad lood meie aega jätkuvalt kõnetavad. Ühtlasi võime mõtiskleda, et mis on meie ajastu lood – mõõduriist, mille abil võime vaagida meile olulisi väärtusi ja nende sügavust või seda, millised on meie vahendid, mis aitavad meil sihti seada," selgitas festivali teemat lahti Helena Tulve.

"Muusika ja sõna jutustavad lugusid mitmel erineval moel. Lisaks meie oma muusikutele ja kollektiividele lisavad festivalile värve külalised Iirimaalt, Saksamaalt ja Islandilt. Teoks saavad ka mitmed uued kohtumised, näiteks RAM paneb seljad kokku Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambliga ning Tallinna Kammerorkester astub üles Astra Irene Susi muusikateatri lavastuses. Lugusid jätkub nii kontserdisaalidesse, klubisse, koolimajja, linnatuurile ja mujalegi," lisas ta.

Festivali avapäeva 11. aprillil Tallinnas juhatab sisse Tütarlastekoor Ellerhein Ingrid Kõrvitsa käe all, tuues Jaani kirikus kuulajateni Mariliis Valkoneni ja Kristo Matsoni värsked teosed ning kõrvutades neid Tormise, Pärdi ja Sisaska loominguga.

Päeva teises pooles leiab klubis Hall aset eksperimentaalsem kontsert-etendus "Valguse sünd", kus üles astub Tallinna Kammerorkester Erle Kondi juhatusel, lavastab Astra Irene Susi. Ettekandele tulevad Maria Rostovtseva, Liis Jürgensi ja Astra Irene Susi värsked teosed.

Samal õhtul kohtuvad Estonia kontserdisaalis Eesti Rahvusmeeskoor ja Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambel dirigent Mikk Üleoja juhatusel. Esiettekandele tulevad Alisson Kruusmaa, Jonas Tarm ja Georg Jakob Salumäe uued heliteosed meeskoorile.

12. aprillil on Eesti Nüüdismuusika Keskuses "Ulgu-Eesti muusika kontsert", kus Ulgu-Eesti muusikat erinevatest kümnenditest esitavad Eesti Nüüdismuusika Keskuse kollektiivid.

15. aprilli hilisõhtul annab Rahvusooper Estonia kammersaalis kontserdi Broken Frames Syndicate Saksamaalt programmiga "Hello Darkness". 16. aprillil astub Eesti Filharmoonia Kammerkoor lavale koos Islandi Cantoque Ensemble'iga, kui Tallinna Jaani kirikus tulevad esiettekandele Helena Tulve, Riho Esko Maimetsa ja Hugi Guðmundssoni uued teosed ning kõlab Frank Martini "Missa kahele koorile".

17. aprillil saab kuulda Eesti Riiklikku Sümfooniaorkestrit dirigent Olari Eltsi juhatusel. Kavas on Liisa Hirschi uus teos, Riho Esko Maimetsa topeltkontsert, Erkki-Sven Tüüri viiulikontsert nr 2 "Ingli osa" ja Lepo Sumera teine sümfoonia, solistidena astuvad üles Hans Christian Aavik, Heili Rosin-Leivategija ja Sara d'Amico.

Festivalil astub üles ka keelpillikvarteti M4GNET, kelle esituses kuuleb Anna-Margret Noorhani, Tatjana Kozlova-Johannese, Gregor Kulla ja Madli Marje Gildemanni uusi teoseid. Lisaks EMTA Sinfonietta tudengite uudisloomingu kontserdi ning Ludensemble'i, kes esitab Marianna Liigi, Elo Masingu ja Lauri Jõelehe uudisteoseid koos Jüri Reinvere ja Madli Marje Gildemanni loominguga.

Festivali teine pool kulgeb 18. ja 19. aprillil Tartus, kus Tubina saalis toimub "Noor helilooja" konkursi finaalkontsert ning esinevad Iirimaal baseeruv Quiet Music Ensemble ja keelpillikvartett M4GNET. Arvo Pärdi Keskuses kõlav lõppkontsert viib kuulaja meditatiivsetesse helimaastikesse Liisa Hõbepappeli ja Märt-Matis Lille uute teoste saatel.