Jonas Tarm ja Jim Ashilevi: igatsus kodu järgi saadab meid läbi elu

Ameerika Ühendriikides elav helilooja Jonas Tarm rääkis Klassikaraadios, et igatsusest rääkiv koorilaul "Kauge kaja" võiks kuulajad tuua lähemale millelegi või kellelegi, kellest nad puudust tunnevad. Teose sõnade autor Jim Ashilevi sõnul ei kao meile päriselt olulised inimesed ja kohad kunagi, vaid on meiega ühenduses läbi elu.

Eesti helilooja Jonas Tarm andis 14. augustil välja uue teose koorile ja klaverile nimega "Kauge kaja". Tarmi loodud ja dirigeeritud teose esmasalvestisel esinevad Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja pianist Karolina Aavik. Kirjanik Jim Ashilevi eestikeelsele originaaltekstile loodud teos käsitleb kauguse, kodu, mälu ja kuuluvuse teemasid.

"Kauge kaja" tellis New Yorgi Eesti segakoor ning teose maailmaesiettekanne toimus 21. veebruaril 2026 New Yorgi Eesti Majas Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel Jonas Tarmi juhatusel. Seejärel esitas Tallinna Kammerkoor teost 26. aprillil 2026 Tallinnas Rahvusooper Estonia kammersaalis.

Helilooja sõnul on "Kauge kaja" teekond kodutunde poole. "See kodu võib olla paik, inimene, keel, maastik või mälestus. Loodan, et muusika toob kuulajad lähemale millelegi või kellelegi, kellest nad puudust tunnevad," sõnas Tarm.

Eesti koorilaulutraditsioonist lähtuv viie minuti ja 41 sekundi pikkune teos avaneb mere, tuule, lennu, kuuvalguse ja tagasipöördumise kujundite kaudu. Koor ja klaver on teoses võrdsed dramaturgilised partnerid, kujundades intiimse helimaailma, mis liigub kauguse ja läheduse vahel.

Jonas Tarm dirigeerimas Autor/allikas: Frank Raudsepp

Teose keskmes on Ashilevi eestikeelne originaaltekst, mis jälgib emotsionaalset teekonda läbi lahusoleku, mälestuste ja tagasipöördumise võimaluse.

"Mu lootus on, et "Kauget kaja" aitab kuulajal tunda, et need inimesed, kohad ja kogemused, mis on meile päriselt olulised, ei kao tegelikult kunagi. Isegi, kui me ei saa nende juurde enam tagasi minna, jäävad nende hääled meiega, pakkudes meile lohutust ja tunnet, et oleme ühenduses läbi elu. Ma loodan, et see teos tuletab meile meelde seda, mis meid elus edasi kannab," ütleb Jim Ashilevi.

"Lugu "Kauge kaja" räägib igatsusest", sõnas Ashilevi, kelle sõprus Joonas Tarmiga kestab juba aastakümneid.

"32 aastat tagasi algas meie sõprus, sellest päris alguse ajast palju ei mäletagi," muheles Tarm. "Sõprus on läbi aastate muutunud ja kasvanud."

"Jonas oli üht mu raamatut lugenud ja siis hakkasime taas tihedamalt suhtlema," meenutas Ashilevi. "Jonase õde oli minu kooliõde. See on täitsa jabur ja väga tore, et mu raamat meid jälle kokku viis."

"Meil olid Jonasega regulaarsed kirjutamissessioonid ja niimoodi koos tükkhaaval lõime seda teost ja lõpuks jõudsimegi salvestuseni," sõnas Ashilevi.

Tarmi sõnul võtavad tänapäeval heliloojad enamasti juba olemasoleva teksti ja kirjutavad muusika selle järgi. "Mina olen huvitatud sellest, et luua midagi täiesti originaalset. See oli väga põnev elamus seda laulu koos Jimiga luua. Jim pabistas väga palju," ütles Tarm.

Ashilevi jaoks oli see ka õppimisprotsess, sest koorilaulud nõuavad ka riimi. "Sõnad ei ela vaakumis, vaid muutuvad heliteose orgaaniliseks osaks. Selle peale polnud ma kunagi varem mõelnud," tõdes Ashilevi.

Kümneaastasena kolis Tarm Ameerika Ühendriikidesse, aga igatsuse tunne algas juba väga varakult. "Tunded on inimestel väga erinevad, teoses on mitu erinevat perspektiivi," sõnas Tarm.

"Tahtsime, et loos oleks igatsuse väljendus, mis haakub iga kuulaja jaoks natuke erineva nurga alt. Mõne inimese jaoks polegi kodu geograafiline punkt, vaid on seotud mõne inimese või elusündmusega," nentis Ashilevi. "Mõne inimese jaoks ongi kogu maailm tema kodu. Et ise inimesena kasvada, tulebki vahel minna oma turvalisest pesast kaugemale ja siis hakkavad asjad selgeks saama. Mingid asjad lähevad muidugi ka segasemaks. See on kohati väga hirmutav ja ebamugav, aga kohati ka väga rikastav kogemus, kui inimene saab maailmas ringi käia."

"Kõige kodusem tunne on mul Eestis, kuigi ma elan New Yorgi linnas. "Kauge kaja" on teekond kodutunde poole," sõnas Tarm. "Eesti kultuur ei ela ainult Eestis, vaid kogu maailmas."

20. augustil dirigeerib Tarm Tallinna Kammerkoori KESKUS International Estonian Centre'i lindilõikamistseremoonial Torontos, kus kõlab "Kauge kaja".

"KESKUS on üks suurimaid Eesti kogukonna keskusi väljaspool Eestit. See on tohutult suur sündmus," nentis Tarm. "Ma näen ennast ka Eesti kultuuri saadikuna välismaal. Eestil on väga palju kultuuri ka välismaale pakkuda.

"Kauge kaja" maailma esmasalvestus valmis 2. juunil 2026 Tallinnas Eesti Rahvusringhäälingu 1. stuudios. Tarm oli salvestuse produtsent ja monteerija, helirežissöör oli Tammo Sumera. Salvestuse miksis Adam Miller ning masterdas John Webber Londoni AIR Studioses. Teosega kaasneva video filmis Frank Raudsepp.