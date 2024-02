Muljeid Eesti Filharmoonia Kammerkoori USA ja Kanada turneelt

Äsja lõppes Eesti Filharmoonia Kammerkoori (EFK) USA-Kanada kontserdireis, mille jooksul 1.–8. veebruarini anti Giovanni Pierluigi da Palestrina ja Arvo Pärdi kavaga Tõnu Kaljuste juhatusel neli kontserti Põhja-Ameerika suurtes keskustes – New Yorgis, Torontos, Washingtonis ja Philadelphias.

Tänavuselt turneelt, mis on EFK jaoks järjekorras juba seitsmeteistkümnes, jäi eelkõige kõlama kinnitus, et kammerkoori kultuurisidemed Põhja-Ameerikaga ei ole hoolimata ülemaailmsest pandeemiast tingitud esinemispausist sugugi jahenenud. Pigem vastupidi – aastate jooksul välja kujunenud publik, kes tunneb suurt huvi Eesti muusika vastu, oli kontsertidel esindatud rohkearvuliselt ka seekord.

"Meil oli nii tore näha, kui palju inimesi oli kirikus, mis oli rahvast puupüsti täis. Kohal olid muidugi kohalikud eestlased, ka naaberosariikidest, aga ka väga palju ameeriklasi, kes on nii Eestist ja Arvo Pärdi muusikast väga vaimustuses," kirjeldas New Yorgi kontserdipublikut sealne eestluse eestvedaja, lauluõpetaja ja ERKÜ liige Laine Kõiva-Kingo.

Täismajadele toimunud EFK a cappella kontserdid võeti turnee jooksul tervikuna vastu marulise aplausi ja imetlusega, mis pole USA-s sugugi tavapärane nähtus ja on osaliselt seotud ka asjaoluga, et sealpool puuduvad professionaalsed koorid ning samaväärsel tasemel esitused.

Seda, et publiku vastuvõtt on USA-s äge, kinnitas ka Tõnu Kaljuste. "Ameerika sõidud alati täidavad patareisid oma tohutult energilise publiku vastuvõtuga. Nad on alati marulised!" tõdes Kaljuste.

New Yorgis elav Eesti helilooja Jonas Tarm selgitas, et kuigi New Yorgis aeg-ajalt küll esitatakse Arvo Pärdi muusikat, siis sellises kvaliteedis kõlab see seal harva. "Kontserdil tekkinud vaikus ja tunnetus on newyorklaste jaoks suur haruldus, sest siin linnas vaikust väga palju ei leia. Minu muusikutest kolleegid olid hämmingus juba ainuüksi koori Palestrina esitustest, mida sellisel tasemel siin kandis tihti ei kuule, rääkimata Pärdi muusika ettekannetest. Pärdi teoste esitused olid ka minu meelest kõige ilusamad ja võimsamad, eriti selles vaikuses, rahus, mis pole New Yorgile omane. Publiku keskendumine ja emotsionaalne tähelepanu olid erakordselt tugevad ja see on siin harv nähtus," sõnas Tarm.

Ameeriklastele erilise kogemuse loomisest rääkis New Yorgi kontserdi järgselt ka USA teoloog, muusik ja Arvo Pärdi muusika asjatundja Peter C. Bouteneff. "Me ei suutnud mõista, kas viibime taevas või maa peal, ent omal moel tundsime olevat justkui mõlemas korraga. Olime korraga kusagil kaugel, ent samal ajal siiski sügavalt maaga seotud, maasse juurdunud. Ja see kõik on tänu heliloojatele, kelle mõju ulatub läbi sajandite ja eriti tänu ühele, kes on meile kõigile ütlemata kallis, kes veel elab, õitseb ja naeratab kurbmõtlikult," sõnas Bouteneff.

"See on Arvo Pärt, keda mõned meist peavad väga kalliks sõbraks ja inspiratsiooniallikaks, ning kes on ka üks Eesti pärlitest. Ent isegi Arvo Pärt vajab vahendajat. Ta vajab instrumenti ja ei ole paremat instrumenti, kui Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja dirigent Tõnu Kaljuste tema muusika esitamiseks. Nii olime me kõik täna õhtul osa millestki väga erilisest," lisas ta.

Kammerkoori kultuurisidemed Põhja-Ameerikaga ulatuvad 1990. aastasse ja EFK USA agendi Kerby Lovallo kinnitusel on Eesti Filharmoonia Kammerkoor ainus välismaa professionaalne koor, kes on viimase 25 aasta jooksul regulaarselt Ameerika Ühendriikides tuuritanud.

Suurepärase arvustuse Eesti Filharmoonia Kammerkoori esinemisest kirjutas ka Washington Classical Review'le Charles T. Downey: "Vähestel ansamblitel on selline pikk ja autoriteetne ajalugu Pärdi muusikaga. Isegi The Tallis Scholars, kelle esituses kõlasid mõned helilooja teosed 2022. aastal Washingtoni St. John'si kontserdil, ei saavutanud eestlastele iseloomulikku pingutuseta elegantsi selles muusikas. Sügav side ja usaldus lauljate ning nende kogenud dirigendi vahel, kes oskas peenelt ja efektiivselt keerulisi rütmimuutusi juhtida, väljendus selges kõlas ja struktureeritud helipildis."

Samalt kontserdiõhtult Washingtonist jagas oma muljeid NPR-i muusikatoimetaja Thomas Huizenga ERR-i korrespondent Laura Kalamile: "See koor on nagu üks organism, millel on kõik vajalikud värvid. See on nagu hästi reguleeritud orel, kuid isegi veel parem oma inimhäälte tõttu. Ma olen praegu pisut rabatud. See, kuidas Arvo Pärt oma muusikat üles ehitab – seal on nii palju draamat, ma lihtsalt olen vapustatud."

Oma tänu väljendas ka helilooja Omar Daniel, kelle teose "Antarktos Monodies" esiettekanne ilmestas Torontos toimunud EFK kontserti. "Oli erakordne rõõm kuulata EFK-d. Võimalus tajuda koori artistlikkust, kooskõla, täpsust ja kõlavärvi just a cappella esituses oli tõeliselt hämmastav. See oli suur privileeg kirjutada teile teos, mis kanti ette nii silmapaistvas programmis," tänas Omar Daniel koori omalt poolt.

Kultuuri ja professionaalse muusika huvi kõrval on aga ehk olulisemgi välja tuua kammerkoori külaskäigu tähtsust kogu Eesti kogukonnale Põhja-Ameerikas. Sealsete eestlaste tugevat toetust, hoolivust ja sooja vastuvõttu sai koor tunda igal sammul – see väljendus nii kontsertidele kaasa elamises kui ka Eesti Vabariigi Peakonsulaadi ja Eesti suursaatkondade korraldatud vastuvõttudel New Yorgis, Washingtonis ja Torontos, mis lõid võimalused vahetuks suhtlemiseks artistide ja Eesti fännide vahel ning mida ei jäetud kasutamata.

Kõige kaalukam tõestus koori USA-s viibimise olulisusest on aga fakt, et eestlasi ühendav Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) otsustas EFK kontserditurneele oma õla alla panna lausa suurtoetajana. ERKÜ, mille peamine eesmärk tänapäeval on Eesti tutvustamine Ameerikas ja mis töötab Eesti Vabariigi vabaduse ja julgeoleku nimel ning Ameerika eestlaste huvides, näeb kultuuriprojektide toetamise kaudu võimalust oma hääle võimendamiseks ja kandepinna laiendamiseks.

Lisaks rahalisele toetusele väärib esile toomist komitee esindajate Marju Rink-Abeli, Laine Kõiva-Kingo, Leelo Linaski, Gilda Karu, Alvar Soosaare, Mai-Liis Bartlingi jpt töökus ja pingutus kontserditurnee info levitamisel kohalike seas. Hämmastas, et nii mõnigi ERKÜ liige võttis vaevaks liikuda pooleteise nädala jooksul kaasa kõigile EFK Ühendriikide kontsertidele ja neist igakordselt taas vaimustuda.

"On alati hea ja isegi oluline, kui tulevad grupid nagu Eesti Filharmoonia Kammerkoor Ameerikasse esinema. Sellised kontserdireisid ja kultuurisündmused loovad uusi ja tähtsaid kontakte ning need tutvustavad Eestit positiivselt suuremale ühiskonnale. USA-eestlaste jaoks on suur au võtta vastu selliseid Eesti aardeid nagu EFK. Tunneme suurt uhkust ja meeleliigutust, kui avaneb võimalus Ameerika publikule ja tuttavatele lähemalt tutvustada kuivõrd andekas ja ilus, ettevõtlik ja intelligentne on Eesti rahvas, see iidne kultuur ja värske tänapäevane lähenemine," selgitas Gilda Karu, kes on ERKÜ juhatuse liige ja kõige staažikam esindaja.

Kasvõi ainuüksi sellise mõttelaadi mõistmise nimel tasub käia Eesti kultuuri saadikuks teisel pool lompi, sest just taolistelt kontserdireisidelt kaasa võetud kogemused ja loodud sidemed aitavad meil endil siin Eestis paremini määratleda meie positsiooni ning annavad kinnitust eestlaseks olemise võlust, aga veelgi enam – Eesti Filharmoonia Kammerkoori missiooni vajalikkusest ning tähendusest laiemalt.