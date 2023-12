USA raadiojaam NPR valis Arvo Pärdi ja Tõnu Kaljuste plaadi aasta parimate hulka

NPR arvates on "Tractuses" peidus muusika salapärane jõud, mida pole võimalik sõnades kirjeldada, kuid mida peab tunnetama. Samuti tõid nad välja, et plaadile valitud lood aitavad praegusel keerulisel ajal lohutada ja rahustada, nende sõnul isegi ka vererõhku alandada.

Arvo Pärdi kõrval jõudsid NRP-i valikusse muuhulgas Jonathan Tetelmani "The Great Puccini", Jessye Normani "The Unreleased Masters" ja Raphaël Pichoni "Monteverdi: Vespers of 1610".​​

Albumil "Tractus" esitavad Arvo Pärdi uuemat loomingut Tallinna Kammerorkester ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor ning sopran Maria Listra. Dirigent Tõnu Kaljuste käe all on plaadile jõudnud mitu uut seadet ja esmasalvestust. "Tractus" salvestati möödunud aasta veebruaris ja septembris Tallinnas Metodisti kirikus.

Kuula albumile "Tractus" pühendatud saadet Klassikaraadios.