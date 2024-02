NPR-i muusikatoimetaja: Eesti Filharmoonia Kammerkoor on nagu hästi reguleeritud orel

Eesti Filharmoonia Kammerkoor on pärast viieaastast pausi kontserdireisil Ameerika Ühendriikides ja Kanadas. Esitusel on nii Giovanni Pierluigi da Palestrina ja Arvo Pärdi looming, mis dirigent Tõnu Kaljuste sõnul peegeldab koorimuusikat läbi sajandite.

"Teeme taolise muusikalise vitraaži, mille ühe killukese saame 1590ndate muusikast ja teise killukese meie enda kodumaalt Arvo Pärdi näol. Selline vitraaž-kollaaž võib öelda kujundlikult," kirjeldas Kaljuste.

Kammerkoori kultuurisidemed Põhja-Ameerikaga ulatuvad 90ndatesse ning käimasolev kontserdireis on järjekorras 17. Ülemaailmse pandeemia tõttu tekkinud pausi järel ollakse aga taas teisel pool ookeani ning vastu võeti nad sama soojalt nagu alati.

"Ameerika sõidud alati täidavad patareisid selle tohutult energilise publiku vastuvõttudega. Nad on alati marulised," kiitis dirigent.

Aastate jooksul on kooril välja kujunenud oma publik, kes tunneb suurt huvi Eesti muusika vastu.

"See koor on nagu üks organism, millel on kõik vajalikud värvid. See on nagu hästi reguleeritud orel, kuid isegi veel parem oma inimhäälte tõttu. Ma olen praegu pisut rabatud. See, kuidas Arvo Pärt oma muusikat üles ehitab – seal on nii palju draamat, ma lihtsalt olen vapustatud," kommenteeris NPR-i muusikatoimetaja Thomas Huizenga.

Ka Eesti kogukonnale Põhja-Ameerikas on kammerkoori külaskäik olulise tähtsusega.

"Siin oli hästi palju rahvast, kes meie kooris laulavad ja lihtsalt tulid Eesti muusikat kuulama ja nautima. Ma arvan, et see oli neile inspireeriv ja tore on õppida sellistelt professionaalsetelt lauljatelt, kuidas ühtselt hingata ja laulda," rääkis Baltimore-Washingtoni Eesti segakoori dirigent Tjorven Hairfield.

Eesti Filharmoonia Kammerkoori on Põhja-Ameerika kontserdireisi raames külastanud New Yorki, Torontot ja Wahingtoni. Kolmapäeval pannakse tuurile punkt Philadelphias.