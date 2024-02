Kristiina Poska: Eesti Filharmoonia Kammerkoor on hiilgavas vormis

See on teine kord, mil dirigent Kristiina Poska on oma koduorkestri Flandriast just Eesti Filharmoonia kammerkooriga tuurile viinud. Kümne päeva jooksul antakse kaheksa kontserti Belgias, Prantsusmaal ja Hollandis.

"Keemia meie orkestri ja koori vahel toimis nii hästi ja see on nagu uuesti kinnitus sellele kuivõrd suurepäraselt kaks kollektiivi kokku sobivad," sõnas Poska. "Mulle tundub, et koor on praegu tõesti ka hiilgavas vormis ja see on väga suur rõõm nendega jälle töötada."

Sel korral tulevad ettekandele Mozarti reekviem ning Tõnu Kõrvitsa "Kreegi vihik". Poska sõnul oli orkestril kindel soov esitada maailmaklassikat just filharmoonia kammerkooriga ning "Kreegi vihik" pakub võimaluse koorile näidata ennast Mozarti kõrval erinevate nurkade alt. Samuti on soov tutvustada parimat Eesti muusikat. Seda eriti tuuril, mille käigus Eesti Vabariigi aastapäeva tähistati.

"Cyrillus Kreek kogus umbes sada aastat tagasi rahvalaule, mis on juba sajandeid vanad. "Kreegi vihik" on niivõrd sügavalt seotud meie identiteediga, et midagi väga sügavalt eestlaslikku on selles. Nii et see sobib eriti hästi meie vabariigi aastapäevaks," selgitas Poska.

"Kreegi vihiku" esitust kuulas Brüsselis ka autor Tõnu Kõrvits. Tema sõnul oli Eesti Filharmoonia Kammerkoor teose esmaettekandjaks ning seepärast teadis ta, et esitus koos Flandria muusikutega saab olema ilus. Kuivõrd teos valmis 2007. aastal, on tal olnud võimalus kuulda sellest väga erinevaid versioone.

"See on eestikeelne teos, aga ma usun, et seda on mängitud ligi sada korda. Eks iga esitus on erinev ning iga orkester, dirigent ja koor on erinev ning minule see väga meeldib. Alati ei pea ettekanne ühesugune olema, hea kui seal on elu ja muusikat," lausus Kõrvits.

Kontsertuur lõppeb 3. märtsil Antwerpenis.