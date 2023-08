Kaljuste: klassikalise muusika publik ei käi kontserdi ajal edasi-tagasi õlut toomas

28. augustil toimub EMTA kontserdi- ja teatrimajas kontsert "Tõnu Kaljuste 70", kus mängivad Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester Kaljuste juhatamisel. Kaljuste selgitas, et tegu pole sünnipäevakontserdiga, vaid järjekordse kammerorkestri ja filharmoonia kammerkoori ühiskontserdiga, mille sisemine pealkiri on "Uus ja vana".

Ta mainis ka, et tänapäeval on tunduvalt lihtsam teoseid valida. "Muusika tuleb sulle lihtsalt meili peale," ütles ta ja lisas, et samas on eriline kihk ja huvi tuua välja taolist muusikat, mis ei ole varem kõlanud. "Selleks, et tuua inimeste ette seda, mida nad ei ole varem kogenud."

Kontserdi heaks kulgemiseks ja värskena hoidmiseks tajub Kaljuste oskuslikult publiku reaktsioone ning halva energiaga publikut talle ei meenu. "Selles žanris ei käida kontserdi ajal edasi-tagasi õlut toomas, vaid inimesed on välja õpetatud, et nad kuulavad vaikuses muusikat."

Vabakutselise elu üle ei saa ta kurta. "Kui see rida on paigas, et on toimiv mänedžer kuskil Euroopas ja plaadifirma, siis need asjad on küllaltki sujuvalt korraldatavad," ütles ta.

Eesti väiksust Kaljuste ei taju. "Inimesed, kes võibolla ei rända muusikaga üle maailma, teadku seda, et kui Estonian Voices Eestis esineb, siis te saate kuulda maailmatasemel gruppi. See pole sugugi nii, et igal maal on võimalik kuulata muusikat taolisel tasemel, sama on ka Tallinna Kammerorkestri ja Kammerkooriga, me hoiame lihtsalt teatud taset."