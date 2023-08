Galerii: Mustpeade majas avati muusikale pühendatud näitus

Näitus toob huviliste ette Erkki-Sven Tüüri kõige enimmängitum teose "Action.Passion.Illusion" saamisloo, noore Kristjan Randalu koostöö alguse orkestriga ning heliloojate kommentaarid muusikutega töötamise kohta. Samuti Tõnu Kõrvitsa triloogia "Lageda laulud", "Sina oled valgus ja hommik" ning "Tiibade hääl" valmimise koos võimalusega saada need teosed näituselt otse oma telefonisse.

Näitust toob välja ka Arvo Pärdi teose "Te Deumi" publiku ette jõudmise loo, samal ajal nentides, et kõik oleks võinud minna aga hoopis teisiti, sest Arvo Pärdile tundus, et teos ei toimi ja ta oli 1993. aastal partituuri hävitamise äärel.

"Tõnu Kaljuste kinnitas selle lehekülgede kaupa seinale ja hakkas enda sõnul just sel viisil nägema, kus on kulminatsioonid ning kuidas vorm ja struktuur toimib. Augustiks 1999 oli "Te Deum" maailmas tuntust kogunud nii helisalvestisena kui ka elavas ettekandes, olles kõlanud paljudes olulistes kontserdisaalides ja arvukatel festivalidel," kirjutatakse näitusematerjalides.

Eraldi osa näitusest on pühendatud Tallinna Kammerorkestri peadirigentidele Tõnu Kaljustele, Juha Kangasele ja Risto Joostile. Samuti on markeeritud suurimad kontserdisaalid, kus Tallinna Kammerorkester on esinenud ja Eesti autorite loomingut esitanud.