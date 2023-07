Lepo Sumera heliloomingu preemia pälvis Age Veeroos

Veeroos on üks olulisemaid eesti kõla modernistliku kammermuusika loojaid. Kompromissitu otsijana on Veeroos uurinud seda, mida tähendab kõlast lähtuv kompositsioon ja lükanud tagasi kõik liiga ilmsed või mugavad lahendused. Selle tulemusena on sündinud haruldane tasakaal kõla ja vormi vahel.

"Esimese hooga üllatus ja rõõm korraga. Eks ma olen jõudnud seda siin natukene seedida. Ja loomulikult on see meeletu tunnustus," ütles Veeroos. Veeroos märkis, et auhinna andjatele võisid kõrva jääda tema viimased ansambliteosed.

"Lepo Sumera nimeline heliloomingu preemia väärtustab just pikaajalist tegevust, pühendumist ja enesele kindlaks jäämist. Tundus kuidagi praegu just õige hetk, et selle saab just Age Veeroos," ütles preemia žürii liige Helena Tulve.