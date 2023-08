Tõnu Kaljuste ja Tallinna Kammerorkester lähevad suvelõputuurile

Kontserte raamivad Mozarti 30. ja Haydni 70. sümfoonia, mis vihjavad Tõnu Kaljuste augustikuisele juubelisünnipäevale ja Tallinna Kammerorkestri hiljutisele 30. sünnipäevale.

Samuti kõlab Arvo Pärdi muusika, mille esitajatena on muusikud pälvinud palju rahvusvahelist tunnustust ja tähelepanu. "Tõnu Kaljuste koos Tallinna Kammerorkestri ja Eesti Filharmoonia Kammerkooriga on üks suurimaid Pärdi eksperte," lausus Pärdi muusika väljaandja, maineka plaadifirma ECM Recordsi juht Mannfred Eicher.

Nelja aasta eest suviste kirikutuuridega algust teinud dirigent Tõnu Kaljuste kontserdikohtade valikus on muusikalisi elamusi võimaldava akustikaga maakirikud. "Olgu tegemist Nuustaku või Pariisi Filharmooniaga, kvaliteedis mitte kuskil järele andmisi ei tehta," ütles Kaljuste.

Samuti on need omanäolised ja rikkaliku pärandiga kohad Eestimaal, kus ajaloolisest haldusjaotusest tulenevalt pooltel kirikutel on torni tipus rist ja pooltel on kukk. Tõnu Kaljuste ja Tallinna Kammerorkester kutsuvad Eestimaad avastama.

Kontserdid toimuvad 17. augustil Tartumaal Kambja kirikus ja 18. augustil Raplamaal Hageri kirikus.