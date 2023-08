Viimsi Artiumis toimub prantsuse heliloomingule pühendatud lastekontsert

Kolmveerandtunnises kavas kõlab programmiline muusika 20. sajandi alguses aktiivselt tegutsenud Maurice Ravelilt, Gabriel Pierné'lt ja Claude Debussy'lt. Raveli viieosaline süit "Minu hane-ema" on inspireeritud 17.–18. sajandi prantsuse muinasjuttudest, portreteerides muusikas haaravalt ja kujundlikult printsessi, pöialpoisi ja teiste tegelaste põnevaid seiklusi.

Pierné' kuueosaline tsükkel "Album pour mes petits amis" on samuti pühendatud lastele, andes ühelt poolt elavalt edasi lapsepõlve mängude ja elamuste emotsioone, teisalt on see väga hea õpperepertuaar alustavatele muusikutele.

Kontserti lõpetav Debussy "Serenaad nuku jaoks" on pärit helilooja tütrele pühendatud klaverikogumikust "Lastenurk". Portselannuku muusikalisele portreele lisab siin eksootilist varjundit hiina pentatoonika kasutus.

Kontserdil astuvad üles noorema põlvkonna tunnustatud muusikud Maria Elonen (flööt), Kirke Pertel (oboe), Kevin Mattias Klasman (klarnet), Jakob Peäske (fagott) ja Jürnas Rähni (metsasarv). "Väike saal annab tegelikult suure eelise ja ainulaadse võimaluse lähedalt vaadata, kuidas sünnivad heli ja muusika", sõnab produtsent Ilja Goor.