Viimsi Artiumis avatakse Eesti Kujurite Ühenduse aastanäitus "Keerukuju"

Laste mängust inspireeritud Eesti Kujurite Ühenduse näitus pöörab tähelepanu skulptuurile kui ühele asjatundlikule, pidevas liikumises ja arengus olevale kunstivaldkonnale. Aegade jooksul muutuvad paratamatult ka paljude skulptuuride tähendused. Iga jäävasse materjali loodud teos on justkui "Stopp!" nupule vajutus olemasolevale. Keerulistel aegadel on tõenäoline, et uus aeg tahab anda edasi oma sõnumi, loosungi, suhtumise või sümboolika, tühistades eelmise.

Kas on võimalik luua vormi, mis on tähendusrikas, huvitav ja samas ajas vastupidav, kestev, igavene? Kas saab luua midagi jäädavat inimeste maailmavaateliste kisklemiste tõttu? Või on ainus kindel asi siin ilmas muutumine? Kas keerukujud on skulptorid loojatena, nende looming või nende loomingu vaatajad, ühiskond?

Näitusel osalevad skulptorid: Aime Kuulbusch, Mare Mikof, Hille Palm, Ellen Kolk, Tiiu Kirsipuu, Terje Ojaver, Jüri Ojaver, Tõnis Paberit, Georg Kotter, Ivan Zubaka, Paul Rogers, Rait Prääts, Mari-Liis Tammi, Vergo Vernik, Leena Kuutma, Airike Taniloo, Airi Luik, Gea Sibola Hansen, Anne Rudanovski, Eneken Maripuu, Elo Liiv, Paul Mänd, Art Allmägi, Rait Pärg, Per William Petersen, Piret Meos, Toomas Altnurme, Silja Truus, Mari Hiiemäe, Ines-Inessa Villido, Tauno Kangro, Liina Stratskas, Johannes Luik, Tõnu Smidt, postuumselt Elin Tober (1942-2020).

Näitust korraldab Eesti Kujurite Ühenduse juhatus: Gea Sibola Hansen, Paul Mänd, Eneken Maripuu, Anne Rudanovski, Elo Liiv. Tuuride ning töötubade ajakava leiab Viimsi Artiumi lehelt.