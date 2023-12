Pärnusse püstitatakse 1944. aasta suurpõgenemise mälestusmärk

Välja valitud koht oli Pärnu mälestusmärgi idee autoril väliseestlasel Kristi Allperel juba siis mõttes, kui ta 2022. aasta juunis Pärnu linnavalitsusega kohtumist palus. Allpere ise oli põgenemise ajal poolteist aastat vana ja nende pere teekond Rootsi algas Pootsi külast. Pärnust mindi aga just Kesklinna silla ehk tollase Suursilla kõrvalt, mindi ajal, kui sakslased taganesid ja Vene armee oli kohale jõudmas. Linna pommitati ja kõikjal olid tulekahjud.

Allpere mõtles pärast seda, kui Läänemaal Puise ninal oli paadipõgenikele mälestusmärk püstitatud, et Pärnusse tuleks see samuti rajada. "Kaks aastat tagasi tuli mõte, et Pärnus peaks ka olema, et siit läksid nii paljud inimesed. See sai minu ja minu abikaasa südamesooviks, et vaatame, kas saame selle asja läbi viia," sõnas Allpere.

Praegu tegeleb skulptor Elo Liiv monumendi eskiisiga, mis peaks valmima aasta lõpuks. Kui idee autorid on selle üle vaadanud, algab rahakogumine.

"Me seame Eestisse üles annetuste arve, ka USA-sse ja Kanadasse. Me töötame koos nende ÜEKN-i (Ülemaailmse Eest Kesknõukogu) riikidega, kus põgenikud on. Kindlasti tuleb suurem osa rahast Kanadast ja USA-st. Me palume annetusi oma vanemate ja esivanemate mälestuseks," rääkis Allpere.

Pärnu linn on mälestusmärgi püstitamise initsiatiivgrupiga juba poolteist aastat koostööd teinud. Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ütles, et asi võttis kauem aega, sest kaaluti mitut asukohta. Nüüd on välja valitud jõeäärse kinnistu tunnistanud mälestusmärgi jaoks sobivaks ka muinsuskaitse.