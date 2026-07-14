Tähe-Lee Liiv: Paavo Järviga koos esinemine on suur au

"Kui Paavo Järvi selle kõne mulle tegi, olin ma üsna üllatunud, olin siit-sealt sellest programmist kuulnud, aga see oli väga meeldiv üllatus ja mäletan, et esimese asjana küsisin, et kes dirigeerib, sest ma ei suutnud uskuda, et saan varsti temaga koos lavale astuda," ütles ta ja lisas, et mängis ka kaks aastat tagasi Pärnu muusikafestivalil. "Siis dirigeerisid aga noored dirigendid, aga see, et nüüd saan koos temaga lavale astuda, on väga suur au ja mul on väga eriline tunne."

"Paavo Järvi ja üldse Järvide perekond on maailmas nii tuntud ning kui ma oma agentidele mainis, et mul tuleb varsti esinemine sellise dirigendiga, siis nad tahtsid minna ruttu sellest kõigile rääkima, seega ma pidin neid isegi veidi tagasi hoidma," tõdes ta.

Mendelssohni esimese klaverikontserdi puhul köidab Tähe-Lee Liivi just nooruslikkus ja rõõmsameelsus. "Ma ei teagi ühtki teist klaverikontserti, kus finaal oleks nii rõõmsameelne, ma mängin seda kindlasti suure õhina ja elevusega," tõdes ta ja lisas, et tegelikult on see kontsert kirjutatud päris mugavalt. "Aga see on väga efektne ja seal on võimalik palju asju näidata."

Kodupubliku juurde naasmine on tema sõnul suur rõõm. "Väga kodune tunne on mängida, eriti just Pärnus, sest olen siin varem mänginud ja orkestris on väga palju tuttavaid nägusid," ütles ta ja lisas, et ka Paavo Järvi ise on väga toetav. "See on tekitanud hea sooja tunde."