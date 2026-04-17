LHV uue heliloomingu autasu pälvis Marianna Liik

Tänavuse LHV uue heliloomingu autasu pälvis Marianna Liik. Konkursile esitati 67 teost 43 heliloojalt. Preemiat antakse Eesti Muusika Päevade festivalil välja juba 10. korda, et tunnustada silmapaistvat eesti heliloomingut.

ERSO õhtusel kontserdil antakse üle LHV uue heliloomingu autasu, mille žürii valis möödunud aastal esiettekandele tulnud teoste hulgast.

"Me otsime seda parimat teost ja üks asi, mida me silmas pidasime, on ka iga helilooja enda loominguline arengukaar. Millises kohas ta parasjagu on. Ja kõige parem, kui need kaks tippu satuvad kokku, et on tegemist väga hea teosega üleüldiselt ja samas erilise saavutusega ka helilooja enda loomingulises kontekstis," rääkis žürii liige ja helilooja Helena Tulve.

Just seda kvaliteeti nägidki žürii liikmed Marianna Liigi teoses "Lahtirullumine", mis tuli esmaettekandele eelmise aasta Eesti Muusika Päevadel, kui orkestri ees soleeris pianist Tähe-Lee Liiv.

""Lahtirullumine" on klaverile ja kammerorkestrile. See teos sai alguse minu jaoks ühest klaveri-improvisatsioonist, hästi lihtsalt, ühe noodi kordusest, millest ma siis hakkasin helide võrgustikku looma. Ehk siis ühelt poolt improvisatsioon ja teisalt väga selge analüütiline mõtlemine, kus mul oli aluseks umbes kaheksa akordi. Need olidki aluseks selle teose lahtirullumisele," rääkis Liik ise.

"Mind isiklikult ta liigutas, sest see teos on väga delikaatne, väga tundlik, palju detaile. Seal on mingi eriline harmoonia taju, erilised liikumised, see kuidas klaver ja solist omavahel suhtlevad," lisas Tulve.

Teist korda antakse välja ka LHV innovatsioonipreemia, mille eelmisel aastal pälvis Marianna Liik, tänavu Liisa Hõbepappel kammerooperiga "Põrmuline".

Innovatsioonipreemia antakse heliloojale, kes avardab ühiskondlikku ja keskkonnateadlikku mõttevahetust uute ideedega. Kamemrooper "Põrmuline" käsitleb sisemisi seisundeid ja vaimset pinget ning ammutab inspiratsiooni eesti metsamuinasjutust "Seitse venda".

Mõlemad teosed tulevad täispikkuses esitlusele Klassikaraadio eetris järgmise nädala alguses.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

