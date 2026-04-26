Galerii: Norra pianist Leif Ove Andsnes andis Tallinnas kontserdi

Estonia kontserdisaalis astus soolokavaga üles rahvusvaheliselt tunnustatud Norra pianist Leif Ove Andsnes, kes on üle maailma hinnatud oma erakordse tehnilise meisterlikkuse ja süvitsi minevate interpretatsioonide poolest.

Leif Ove Andsnesi on kirjeldatud kui autoriteetse elegantsi, jõu ja mõistmisega pianisti, ta on pälvinud mitmeid rahvusvahelisi tunnustusi ja korduvalt nomineeritud Grammy auhinnale.

Tallinna kontserdi kava koondas klaverimuusika suurteoseid romantismi ja klassitsismi tippheliloojatelt. Publik nautis teoseid Robert Schumannilt, Ludwig van Beethovenilt ning Frédéric Chopinilt. Kavas kõlas muu hulgas ka Schumanni "Vier Klavierstücke" op. 32, Beethoveni viimane klaverisonaat op. 111 ning Chopini 24 prelüüdi op. 28 – teosed, mida peetakse klaverirepertuaari absoluutseks tipuks.

"Leif esitas tõeliselt raske romantilise kava ja tegi seda muidugi erakordselt. Tema mäng teenib vaid muusikat, välist efekti justkui polekski, tema kõla ja  mõttetäpsus on meeletu. Ta mängis ka mitu lisapala ning publik aplodeeris tormiliselt. Eriliselt rõõmsaks tegi see, et talle meeldis Eesti väga ja meeldis meie saal. Erakordselt palju kiitis Andsnes meie publikut. Ta mainis seda õhtu jooksul mitmeid kordi, milline keskendumine oli kuulajatel, mis omakorda inspireeris ka pianisti," vahendas pianisti muljeid kontserdi korraldaja Johan Randvere.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

"Psühho"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:44

Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati fotonäitus "Kui rõivad räägiksid..."

15:01

Džässpianist Britta Virves võitis Rootsi aasta parima džässialbumi auhinna

14:07

Galerii: Jazzkaare avapäev tõi publiku ette muusikud Eestist Prantsusmaani

13:32

Galerii: Norra pianist Leif Ove Andsnes andis Tallinnas kontserdi

11:20

Koreograaf Eveli Ojasaar soololavastusest: häbi on väga füüsiline nähtus

10:02

Kellegi teise kehastus. Intervjuu Cate Blanchettiga

09:05

Arvustus. Elu, making of

09:00

Vilen Künnapu: Tallinnas on palju mittemidagiütlevat arhitektuuri

25.04

Bianca Rantala: muusik peab enda levitatava sõnumi eest vastutama

25.04

LUULETUS | Jaan Kaplinski "Mõnel on oma rada"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:00

Vilen Künnapu: Tallinnas on palju mittemidagiütlevat arhitektuuri

10:02

Kellegi teise kehastus. Intervjuu Cate Blanchettiga

25.04

Hetked väljaspool olulist tegevust. Intervjuu Jim Jarmuschiga

24.04

Suri Singer Vingeri pikaaegne trummar Rein Joasoo

23.04

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

24.04

Maria Peterson toob Ugalas lavale Moliere'i komöödia "Kvaliteetinimene ehk Kodanlasest aadlimees"

13.07

Suri näitleja Jörgen Liik

20.04

Keelesäuts. Kuidas nimetada vestluskaaslast, kes pole inimene?

19.07

In memoriam Jörgen Liik

24.04

Uue muusika reede: Madonna, Prince, Nublu, Triibupasta

MUUSEUMID

üles
