Galerii: Norra pianist Leif Ove Andsnes andis Tallinnas kontserdi

Estonia kontserdisaalis astus soolokavaga üles rahvusvaheliselt tunnustatud Norra pianist Leif Ove Andsnes, kes on üle maailma hinnatud oma erakordse tehnilise meisterlikkuse ja süvitsi minevate interpretatsioonide poolest.

Leif Ove Andsnesi on kirjeldatud kui autoriteetse elegantsi, jõu ja mõistmisega pianisti, ta on pälvinud mitmeid rahvusvahelisi tunnustusi ja korduvalt nomineeritud Grammy auhinnale.

Tallinna kontserdi kava koondas klaverimuusika suurteoseid romantismi ja klassitsismi tippheliloojatelt. Publik nautis teoseid Robert Schumannilt, Ludwig van Beethovenilt ning Frédéric Chopinilt. Kavas kõlas muu hulgas ka Schumanni "Vier Klavierstücke" op. 32, Beethoveni viimane klaverisonaat op. 111 ning Chopini 24 prelüüdi op. 28 – teosed, mida peetakse klaverirepertuaari absoluutseks tipuks.

"Leif esitas tõeliselt raske romantilise kava ja tegi seda muidugi erakordselt. Tema mäng teenib vaid muusikat, välist efekti justkui polekski, tema kõla ja mõttetäpsus on meeletu. Ta mängis ka mitu lisapala ning publik aplodeeris tormiliselt. Eriliselt rõõmsaks tegi see, et talle meeldis Eesti väga ja meeldis meie saal. Erakordselt palju kiitis Andsnes meie publikut. Ta mainis seda õhtu jooksul mitmeid kordi, milline keskendumine oli kuulajatel, mis omakorda inspireeris ka pianisti," vahendas pianisti muljeid kontserdi korraldaja Johan Randvere.