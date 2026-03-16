Mihkel Poll: kuulaja ei tohi aru saada, et mängida on raske

Mihkel Poll andis möödunud nädalal kontserdi Pariisi filharmoonia Pierre Boulezi saalis, kuhu mahub 2400 inimest. "Ta on suurejooneline ja kuldne. Ootasin seda väga. See on koos orkestriga ja seda rohkem saab selle suure saali võimalusi muusikalises mõttes kasutada. Kõlas Rahmaninovi kolmas klaverikontsert, mis on pianisti jaoks kindlasti üks suuremaid väljakutseid, samas ka kõige võimalusterohkemaid teoseid, milles peegeldub kõik see, mida on võimalik klaveri peal väljendada," tõdes Poll.

"Ma olen seda päris noorest peale mänginud. See on selline teos, mis kasvab koos sinuga. Võib-öelda, et see on üks minu lemmikteoseid," lisas Poll ning näitas ka oma kõvasti mängimist saanud noodipaljundust. "Mõnusalt kapsaks kulunud."

"On teada, et Rahmaninovil endal olid hästi suured käed ja tema komponeerimisviisist on väga hästi aru saada, et tal suured käed olid. Lisaks sellele oli tal erakordne pianism ja pianistlik peenus ning kontroll. Ta on hästi noodirohke, polüfooniline ja just selle koha pealt väljakutset esitav, et ta peab kõlama lihtsalt, ilusalt, voolavat. Kuulaja ei tohi aru saada, et neid noote on hästi palju ja et neid raske mängida on," muigas Poll.

Kuigi terve klaverikontserdi mängimine võib olla ka füüsiliselt väsitav, siis on ka ökonoomsus pianisti juures oluline faktor. "Klaverimängimine ei pea välja nägema nagu sporditegemine, kuigi pärast kontserti on kindlasti ka väsimus. Aga võib-olla kõige rohkem just vaimne väsimus. Keskendumine, mida 40-minutilise teose laval järjest ettekandmine nõuab, on kindlasti väsitav," tõdes ta.

EMTA-ga on Poll olnud seotud rohkem kui poole oma elust. "Minu arvates on see väga hea kool. Seal on suurepärased võimalused inimesele areneda oma võimeid arendada, saada väga head õpetust erinevatelt inimestelt. Kindlasti on maja saanud uue saaliga ka rahvusvahelise kvaliteedimärgi. See keskkond, kus noor inimene väärtuslike aastate jooksul viibib, on kindlasti kõrgel tasemel. Kui sa ise oled valmis panustama, siis see areng võib-olla väga kiire ja tingimused selleks on olemas," märkis Poll.