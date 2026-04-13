X!

Uus üritustesari keskendub klassikalise muusika lühikontsertidele

Tähe-Lee Liiv ID Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
14. aprillil jõuab Tallinna Raekojas publiku ette uus kontserdisari "Only…", mis toob kuulajateni värske kontserdiformaadi – minikontserdid.

"Only..." fookuses on kuni 30-minutilised kontserdid, mis pakuvad võimalust kogeda kõrgetasemelist klassikalist muusikat kompaktses, kuid sisukas vormis.
Uus formaat sobib korraldajate sõnul nii kogenud kontserdikülastajale, juhuslikule turistile kui ka noorele kuulajale, kelle jaoks võib minikontsert olla esimeseks kokkupuuteks klassikalise muusikaga.

Sarja avapäeval toimub kaks minikontserti: kell 17 "Only 21st Century" ning kell 17.30 "Only 20th Century". Mõlemad kavad on seotud pianisti rahvusvahelise salvestusprojektiga – sama nädala lõpus suundub Tähe-Lee Liiv Itaaliasse, et salvestada plaadifirmale Da Vinci Classics oma teine sooloplaat, mis keskendub Soome klaverimuusikale.

Esimene minikontsert "Only 21st Century" keskendub nüüdismuusikale ja loob otsese silla tulevase plaadiga. Kavas on ühe olulisema kaasaegse Soome helilooja Magnus Lindbergi klaverietüüdid ning kaks uudisteost Eesti noorema põlvkonna autoritelt – Liisa Hõbepappelilt ja Iraani juurtega Eestis tegutsevalt Alireza Farajianhamedanilt. Nii kohtuvad ühel laval Soome nüüdismuusika ja värske Eesti helilooming.

Teine minikontsert "Only 20th Century" pakub ajastulist kontrasti, tuues esile 20. sajandi klaverimuusika mitmekülgsuse. Kõlavad Soome modernisti Einojuhani Rautavaara etüüdid ning prantsuse impressionisti Claude Debussy tsükkel "Images I". Sama kavaga esineb pianist vahetult enne Tallinna kontserti ka Belgias Charleroi rahvusvahelisel klaverifestivalil, kus toimub tema soolokontsert 1400-kohalises saalis.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Värsked artiklid

18:27

Uus üritustesari keskendub klassikalise muusika lühikontsertidele

17:16

Ülevaade. Botastes ja kiledressides publik võttis Järvi ja Tüüri Chicagos soojalt vastu

15:49

Kinoliit toob vaatajate ette valiku keelatud Eesti filmidest

15:43

Keeleminutid. Üks õnnetooja mardikas

15:35

Merit Maarits: järgmist uut otsides kaotame oskuse muusikat päriselt kuulata

14:35

"Super Mario Galaktika" oli teist nädalat vaadatuim film Eesti kinodes

13:42

Tallinnas esineb trap-räppar UnoTheActivist

11:03

Tantsunädal 2026 toob Viljandisse noorte tegijate värsked hääled

10:41

Vox Punt tähistab viiendat sünnipäeva Patrik Sebastian Unti teose esmaettekandega

08:27

Keelesäuts. Joobes sõnad

17:16

Ülevaade. Botastes ja kiledressides publik võttis Järvi ja Tüüri Chicagos soojalt vastu

12.04

Jazzkaare värske tegevjuht Eva Saar: lapsi ja noori ei tohi kultuurikogemusest ilma jätta

12.04

Jaan Rekkor: tihti jääb teatris tunnustamata näitleja, kes mängib tähelepandamatult

15:49

Kinoliit toob vaatajate ette valiku keelatud Eesti filmidest

08:27

Keelesäuts. Joobes sõnad

15:35

Merit Maarits: järgmist uut otsides kaotame oskuse muusikat päriselt kuulata

11.04

Pildid: Vabaduse galeriis avati naiskunstnike rühmituse Fööniks ühisnäitus

12.04

Estonia publikupreemia pälvisid Juuli Lill ja Raiko Raalik

11:03

Tantsunädal 2026 toob Viljandisse noorte tegijate värsked hääled

18:27

Uus üritustesari keskendub klassikalise muusika lühikontsertidele

