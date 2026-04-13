Uus üritustesari keskendub klassikalise muusika lühikontsertidele

"Only..." fookuses on kuni 30-minutilised kontserdid, mis pakuvad võimalust kogeda kõrgetasemelist klassikalist muusikat kompaktses, kuid sisukas vormis.

Uus formaat sobib korraldajate sõnul nii kogenud kontserdikülastajale, juhuslikule turistile kui ka noorele kuulajale, kelle jaoks võib minikontsert olla esimeseks kokkupuuteks klassikalise muusikaga.

Sarja avapäeval toimub kaks minikontserti: kell 17 "Only 21st Century" ning kell 17.30 "Only 20th Century". Mõlemad kavad on seotud pianisti rahvusvahelise salvestusprojektiga – sama nädala lõpus suundub Tähe-Lee Liiv Itaaliasse, et salvestada plaadifirmale Da Vinci Classics oma teine sooloplaat, mis keskendub Soome klaverimuusikale.

Esimene minikontsert "Only 21st Century" keskendub nüüdismuusikale ja loob otsese silla tulevase plaadiga. Kavas on ühe olulisema kaasaegse Soome helilooja Magnus Lindbergi klaverietüüdid ning kaks uudisteost Eesti noorema põlvkonna autoritelt – Liisa Hõbepappelilt ja Iraani juurtega Eestis tegutsevalt Alireza Farajianhamedanilt. Nii kohtuvad ühel laval Soome nüüdismuusika ja värske Eesti helilooming.

Teine minikontsert "Only 20th Century" pakub ajastulist kontrasti, tuues esile 20. sajandi klaverimuusika mitmekülgsuse. Kõlavad Soome modernisti Einojuhani Rautavaara etüüdid ning prantsuse impressionisti Claude Debussy tsükkel "Images I". Sama kavaga esineb pianist vahetult enne Tallinna kontserti ka Belgias Charleroi rahvusvahelisel klaverifestivalil, kus toimub tema soolokontsert 1400-kohalises saalis.