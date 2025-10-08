Brüsselis algab neli päeva kestev Arvo Pärdi festival

Kokku on festivali kavas üksteist kontserti. Helilooja loomingut esitavad festivalil maailma üks tunnustatumaid kammerkoore Ars Nova Copenhagen, Briti vokaalansambel Voces8, Flaami Raadio koor, Brüsseli Filharmoonikud jt mainekad interpreedid. Eesti muusikutest esinevad tšellist Marcel Johannes Kits ja pianist Sten Heinoja, pianist Tähe-Lee Liiv ning kandlemängija Anna-Liisa Eller.

"Arvo Pärdi 90. sünnipäevale pühendatud festival Flageys on Eesti jaoks selle aasta üks tippsündmustest Brüsselis. Flagey kontserdimaja on Pärdi loomingut siinsele publikule varemgi põhjalikult tutvustanud. Tore on see, et noorte eesti muusikute kõrval esitab sel aastal Flagey Noorte Akadeemia koor ka Pärdi lastelaule," ütles Eesti kultuuriesindaja Brüsselis Heili Jõe.

Koostöös Eesti saatkonnaga Brüsselis ja Arvo Pärdi Keskusega pakub festival ka kõrvalprogrammi. Kontserdipublik saab terve festivali vältel vaadata Arvo Pärdi Keskuse loodud näitust "Armastuse valem", mis tutvustab helilooja kujunemislugu arhiivimaterjalidele ja Arvo Pärdi mõtetele tuginedes.

Kontserdimajas on esimest korda välismaisele publikule vaatamiseks Andres Söödi lühiportree "Arvo Pärt novembris 1978". Filmiprogrammis linastuvad kahel päeval veel Arvo Pärdi originaalmuusikaga nuku- ja joonisfilmid 1960.–1970. aastatest: Heino Parsi "Väike motoroller", Elbert Tuganovi "Hiirejaht" ja "Kurepoeg" ning Avo Paistiku "Värvipliiatsid". Samuti tuleb näitamisele režissöör Dorian Supini dokumentaalfilm "Arvo Pärt. 24 prelüüdi ühele fuugale".

Tegemist on kolmanda Arvo Pärdi loomingule pühendatud festivaliga, mille korraldaja on Flagey kontserdimaja. Festival avab ühtlasi Flagey 2025. aasta kontserdihooaja, mille läbiv teema on vaimne vastupanu tänapäeva mürarikkas ja segadust täis maailmas.

"Arvo Pärt on helilooja, kes on kogu oma elu vältel seisnud vastu välisele survele. Järjekorras kolmandal Arvo Pärdi festivalil pühendame neli päeva tema loomingule, mida iseloomustab vaimsus ja sissepoole pööratus, eripärane lähenemine häälele ja vaikusele," kirjeldas Flagey festivali tutvustades.