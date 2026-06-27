Raplamaal algab kirikumuusika festival

Festivali kunstilise juhi Pille Lille sõnul peegeldab tänavune kava festivali püüdlust pakkuda publikule nii sügavaid vaimseid elamusi kui ka kõrgetasemelist muusikalist meisterlikkust.

"34. festival koondab esinejaid, kes kuuluvad oma valdkonna tippu nii Eestis kui ka rahvusvahelisel areenil. Kavas kohtuvad Arvo Pärdi looming, suurvormid, ooperiklassika, idakiriku sakraalmuusika ning eri koosseisude värvikad kõlamaailmad. Soovime pakkuda Raplamaa publikule ja külalistele üheksal suveõhtul mitmekülgseid ja meeldejäävaid muusikaelamusi," ütles Pille Lill.

Lille hinnangul on Eesti muusikafestivalide jaoks keeruline nii toetuste vähenemine kui ka üldine ebakindlus, mis mõjutab nii eratoetajaid kui ka publiku ostukäitumist. "Praegu on paljud sponsorid kikivarvul. Suur enamus ei julge teha annetuste näol väljaminekuid, sest keegi ei tea, mis homne päev toob," sõnas Lill.

Tema sõnul oli Kultuuriministeeriumi festivalide toetusmeede Eesti muusikafestivalidele üks olulisemaid rahastusallikaid ning selle kadumise mõju võib selgemalt avalduda alles lähiaastatel. Lill ütles, et nii mõnigi korraldaja on juba pidanud oma tegevuse lõpetama ja see on meie väikesele muusikakultuurile korvamatu kaotus.

Rapla kirikumuusika festivalile on Lille sõnul olnud oluline kohaliku omavalitsuse toetus. "Rapla vald on olnud väga toetav. Nad mõistavad, et Rapla maakonnale on festival oluline tippsündmus, see on Rapla maakonna visiitkaart," märkis ta.

Rahvusvahelise mõõtme annab festivali programmile 29. juunil Rapla Kultuurikeskuses toimuv ooperigala, kus esinevad Rapla Rahvusvahelise Suveakadeemia ooperisolistid koos Itaalia metsosoprani Patrizia Patelmoga. Kontserdil kõlavad teosed maailma ooperiklassikast.

Velise kirikus kõlavad ansambli Orthodox Singeri esituses idakiriku sakraalmuusika pärlid. Kammermuusika austajatele pakuvad elamusi saksofonikvartett Saxissima!, tšellist Andreas Lend ja akordionist Allan Jakobi, akordioniduo Henri Zibo ja Mikk Langeproon. Jazz-muusikat pakub ArtTrio koos sopran Janne Ševtšenkoga.

Järvakandi kiriku 30. juubelikontserdil astuvad üles Raplamaa Noor Muusik 2026 konkursi laureaadid ning Rapla Vesiroosi Kooli teatristuudio "Ega Vist" õpilased. Kontsert on pühendatud kirjaniku ja helilooja Enn Vetemaa 90. sünniaastapäevale.

Festival kulmineerub 12. juulil Rapla kirikus lõppkontserdiga, kus Tallinna Kammerkoor ja segakoor Cantus esitavad dirigentide Heli Jürgensoni ja Martin Trudnikovi juhatusel John Rutteri "Reekviemi". Kavas on ka Arvo Pärdi teosed "Salve Regina" ja "Trivium". Solistina astub üles sopran Mariliis Lahesalu ning kaasa teevad väljapaistvad Eesti instrumentalistid.