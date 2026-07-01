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Galerii: Rapla kirikumuusika festival avati Gabrieli ja Pärdi muusikaga

Muusika
Rapla kirikumuusika festival avati Gabrieli ja Pärdi muusikaga
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34 pilti
Muusika

27. juunil algas 34. Rapla kirikumuusika festival piduliku avakontserdiga "Sügav rahu". Eesti Rahvusmeeskoori juhatas Mikk Üleoja ning kontserdil kõlasid Giovanni Gabrieli ja Arvo Pärdi teosed.

Festivali kunstilise juhi Pille Lille sõnul on Rapla Kirikumuusika Festivali üks olulisemaid eesmärke tuua inimesteni rahu ja valgust ajal, mil seda eriti vajatakse. "Ma väga soovin, et see festival tooks meie hingedesse rahu. Aeg on keeruline, kuid see rahu, mida me nende seinte vahel jumaliku muusika kaudu kogeme, on just see, mida vajame täna rohkem kui kunagi varem," ütles Lill.

Avakontserdil anti üle Raplamaa Noor Muusik 2026 grand prix, mille pälvis Rapla muusikakooli 12-aastane saksofonist Johan Lepiste. Lille sõnul valitakse laureaat kõigi vanuserühmade parimate seast. "Johan Lepiste oli üks neist, kelle pill kõlas kõige heledamalt ning kelle hing laulis koos instrumendiga," ütles Lill.

Kirikumuusika festivali ümber on aastate jooksul kujunenud mitu noori muusikuid toetavat algatust, nende seas Rapla rahvusvaheline suveakadeemia ja Raplamaa Noor Muusik muusikakoolide konkurss. Tänavu toimus Raplamaa muusikakoolide konkurss kuuendat korda. Lille sõnul on piirkonnas palju häid õpetajaid ning noored muusikud paistavad silma oma pühendumuse ja kõrge tasemega.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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