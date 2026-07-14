Galerii: Rapla kirikumuusika festival lõppes John Rutteri "Reekviemiga"

Kontserdil astusid üles Tallinna kammerkoor ja segakoor Cantus, dirigendid olid Heli Jürgenson ja Martin Trudnikov. Lõppkontserdi solist oli Mariliis Lahesalu (sopran), orelil Ene Salumäe. Kaasa lõi ka kammeransambel koosseisus Mari-Liis Vind (flööt), Saale Kivimaker (harf), Andreas Lend (tšello), Aleksander Hännikäinen (oboe), Gertrud Leopard (kellamäng) ja Teodor Hirvoja (timpanid).

Festivali kunstilise juhi Pille Lille sõnul ühendas tänavust programmi ülemaailmse rahu sõnum ning soov pakkuda kuulajatele muusika kaudu valgust ja sisemist tuge. Festivali lõpetamiseks valitud John Rutteri "Reekviemi" nimetas ta teoseks, mis kannab endas selget ja praegusesse ebakindlasse aega sobivat sõnumit. "John Rutteri "Reekviem" on rahu sõnum. Rahu on see, mida maailm praegu vajab. Me vajame rahu oma hinges ja oma mõtetes."

Lille sõnul ei tähenda rahu üksnes väliste konfliktide puudumist, vaid ka inimese võimet leida enda sees tasakaalu ja tugevust. "Ma väga loodan, et selle rahu sõnumiga, mida tänane kontsert teile pakub, leiame enda sees selle tugevuse," sõnas ta. Lille sõnul jätkub festival ka järgmisel aastal, mil tähistatakse juba 35. Rapla kirikumuusika festivali.

Lõppkontserdil meenutasid vestlus-kohtumisel kirikuaias heliloojat ja kirjanikku, Raplamaalt pärit Enn Vetemaad Ly Seppel Ehin ja Eve Vetemaa.