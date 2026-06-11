Kirikumuusika festival toob Raplamaale muusikud Eestist ja välismaalt

27. juunist kuni 12. juulini toimub Rapla kirikumuusika festival, mis pakub kolmel nädalal Raplamaa kirikutes koori-, kammer- ja orkestrimuusikat.

Eesti ühe vanima suvise muusikafestivali tänavune kunstiline programm ühendab maailmaklassi interpreete, tunnustatud Eesti kollektiive ning mitmekesise repertuaari renessansist ja sakraalmuusikast kuni ooperi ja džässimõjudega klassikani.

Festivali kunstilise juhi Pille Lille sõnul peegeldab tänavune kava festivali püüdlust pakkuda publikule nii sügavaid vaimseid elamusi kui ka kõrgetasemelist muusikalist meisterlikkust.

"34. festival koondab esinejaid, kes kuuluvad oma valdkonna tippu nii Eestis kui ka rahvusvahelisel areenil. Kavas kohtuvad Arvo Pärdi looming, suurvormid, ooperiklassika, idakiriku sakraalmuusika ning eri koosseisude värvikad kõlamaailmad," ütles Pille Lill.

Festivali avab 27. juunil Rapla kirikus kontsert "Gabrieli ja Pärt", kus esineb Eesti Rahvusmeeskoor dirigent Mikk Üleoja juhatusel. Kontserdile eelneb kell 18 vestluskohtumine kirikuaias EELK peapiiskop Urmas Viilmaga ning kontserdil kuulutatakse välja konkursi "Raplamaa noor muusik 2026" Grand Prix auhinna võitja.

Rahvusvahelise mõõtme annab festivalile 29. juunil Rapla kultuurikeskuses toimuv ooperigala, kus esinevad ooperisolistid koos Itaalia juhendaja ja pianisti Simone Maria Marzialiga. Kontserdil kõlavad maailma ooperiklassika teosed.

Festivali üks keskseid väärtusi on ka vaimuliku muusika eri traditsioonide tutvustamine. Nii saab 5. juulil Velise kirikus kuulda ansamblit Orthodox Singers dirigent Valeri Petrovi juhatusel, kelle esituses kõlavad idakiriku sakraalmuusika pärlid.

Kammermuusika austajatele pakuvad elamusi saksofonikvartett Saxissima! 30. juunil Kehtna kirikus, tšellist Andreas Lend ja akordionist Allan Jakobi 6. juulil Hageri kirikus, akordioniduo Henri Zibo ja Mikk Langeproon 7. juulil Saku kirikus ning 10. juulil Vahastu kirikus kuuleb klassikat džässis Art Trio esituses koos sopran Janne Ševtšenkoga.

Olulisel kohal on ka noorte talentide toetamine. 8. juulil Järvakandi kiriku 30. juubelikontserdil astuvad üles "Raplamaa noor muusik 2026" konkursi laureaadid ning Rapla Vesiroosi kooli teatristuudio õpilased. Kontsert on pühendatud kirjaniku ja helilooja Enn Vetemaa 90. sünniaastapäevale.

Festival kulmineerub 12. juulil Rapla kirikus suurejoonelise lõppkontserdiga, kus Tallinna Kammerkoor ja segakoor Cantus esitavad dirigentide Heli Jürgensoni ja Martin Trudnikovi juhatusel John Rutteri "Reekviemi". Kavas on ka Arvo Pärdi teosed "Salve Regina" ja "Trivium". Solistina astub üles sopran Mariliis Lahesalu ning kaasa teevad Eesti instrumentalistid. Kontserdile eelneb kell 18 kirikuaias vestluskohtumine "Enn Vetemaa 90", mida juhib Ly Seppel-Ehin.