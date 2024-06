Rapla kirikumuusika festivalil astuvad üles nii Ellerhein kui ka Andres Mustonen

Festivali avakontsert toob 30. juunil kell 19 Rapla Maarja-Magdaleena kirikus lavale tütarlastekoori Ellerhein, kes astub üles koos kooriga Duo ObSolute. Kavas kõlavad teosed heliloojatelt Kreek, Kõrvits, Uusberg, Debussy, Mäntyjärvi jt. Avakontserdil kuulutatakse välja ka konkursi Raplamaa Noor Muusik 2024 laureaat.

"Taaskord on võimalus esitleda nii Raplamaa publikule kui ka külalistele ühe Eesti vanima festivali raames suurepärased kollektiive ja interpreete," ütles festivali kunstiline juht Pille Lill ja lisas, et kirikud on ootel ning muusikud on valmis pakkuma kümnel suveõhtul muusikaelamusi.

Kahe nädala jooksul saab publik festivalil osa nii kammer- kui ka koori- ja orkestrimuusikast. Solistidest astuvad üles Andres Mustonen, Hans Christian Aavik, Virgo Veldi, Jaan Ots, Karmen Puis jt.

Kümnendat korda toimuvat Rapla rahvusvahelist suveakadeemiat ooperilauljatele, mis toimub 9. kuni 14. juulini, juhendab tenor Fabio Armiliato Itaaliast. Festivali kunstiline juht on Pille Lill.