Organist Kadri Toomoja: iga uus lugu orelil on nagu uue tantsu õppimine

"Ma olin klaveriõpilane Tallinna Muusikakeskkoolis, mulle meeldis vanamuusika ja tekkis huvi ka neid vanemaid pille tundma õppida. Muusikaakadeemia ajal avanes juba võimalus võtta orel kui täiendav instrument klaveri kõrvale," meenutas Toomoja.

Kaarli kirku orelit sai Kadri esimest korda proovida kirikumuusika praktikatundide ajal. "Klaverist eristab orelit näiteks see, kuidas heli tekib – kui klaveril tekkib heli haamriliigutusest, siis orelil seda ei ole. Ma hoopis vabastan klahvi, misjärel õhk saab liikuda orelivilesse. Orelimängus pole üldse nii palju jõudu vaja kui klaveril. Keeruline on hoopis see, et jalad ja käed lähevad sõlme. Iga uus lugu on nagu uue tantsu õppimine. Orelimängija karjääri alguses tuli ikka igat nooti järele kontrollida, et kust see leida. Tänaseks on ikkagi tekkinud peas selline kaart pillist, nii et igat nooti enam vaatama ei pea," rääkis Toomoja.

Teistest pillidest eristab orelit seegi, et pilli heli tekkib viivisega. "Organist peab alati natuke ette mängima. See tundub imelik, aga nii peab tegema, et heli oleks koori või orkestriga kooskõlas," tõdes ta.

Organistil puudub ka võimalus omada päris oma pilli ja igas uues esinemispaigas tuleb kõigepealt pilliga tutvust teha. "Kui ma lähen näiteks välisriiki esinema, siis tavaliselt tuleb kiriku organist ja näitab mulle pilli. Näiteks kasvõi seda, et kust pill tööle käib - vahel on lüliti kapi sees peidus või tuleb mingid faasid sisse lülitada. Ka pilli kõlaga selles konkreetses ruumis tuleb tutvuda."

Kadri Toomja on teinud palju koostööd Tõnu Kaljustega. "Tõnu koolitas mind alguses koos noorte dirigentidega, siis muusikaakadeemia koori ja orkestriga ja nüüd on meil juba suured kavad koos. Tõnu on andnud mulle teadmised ja kogemiste pagasi, mida ei vahetaks millegi vastu," ütles Toomoja.

Kadri Toomoja on pianist ja organist, kes on andnud soolokontserte mitmetes Eestimaa kirikutes, ta on esinenud koos ERSO, Tallinna Kammerorkestri, Uue Tänava Orkestri, Eesti Filharmoonia Kammerkoori, Eesti Rahvusmeeskoori ja tütarlastekooriga Ellerhein. Kadri Toomaoja on astunud üles ka Tallinna XXXII Rahvusvahelisel Orelifestivalil, Nargenfestivalil ning Mustjala muusikafestivalil.