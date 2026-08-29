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Galerii: Arvo Pärt pälvis Saksamaal Goethe medali

Muusika
Arvo Pärt pälvis Saksamaal Goethe medali
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8 pilti
Muusika

28. augustil anti Weimaris üle Saksamaa kõrge riiklik autasu – Goethe medal – helilooja Arvo Pärdile, Itaalia tõlkijale Anita Rajale ja Kreeka teatrilavastajale Prodromos Tsinikorisele. Arvo Pärdi nimel võttis auhinna vastu tema poeg Michael Pärt.

Autasuga tunnustatakse laureaatide silmapaistvat loomingulist tegevust ning nende panust avatud kultuuridialoogi. Goethe Instituut tõstis esile, et kõikide sel aastal tunnustuse pälvinud laureaatide looming on Euroopa vaimu suurepärane väljendus.

Gesche Joost rõhutas kõigi laureaatide puhul nende erilist julgust elus ja loomingus ning nende kõigutamatut usku võimatu võimalikkusesse. "Oma tintinnabuli-kompositsioonitehnikaga on Arvo Pärdil õnnestunud puudutada ja ühendada inimesi üle maailma ‒ muusikaga, mis tundub oma olemuselt nii lihtne ja on ometi sedavõrd sügav. Pärt ei ole kunagi loobunud uskumast võimatu võimalikkusesse: sellesse, et muusika, luues ruumi inimlikkusele, saab olla midagi enamat," sõnas Joost.

"Arvo Pärt on esimene eestlane, kes Goethe medali pälvib. See on Saksa ja Eesti suhete tugevuse märk ning Ukrainas toimuva sõja kontekstis sümboliseerib see ühtlasi Lääne- ja Ida-Euroopa ühtehoidmist," toonitas Joost.

Michael Pärt andis tseremoonial edasi Arvo Pärdi südamlikud tänusõnad suure tunnuste eest. "See oli rohkem kui nelikümmend aastat tagasi, kui jõudsime perekonnaga saksakeelsesse maailma ja leidsime, et me ei tulnud võõraste juurde. Siinsed inimesed ja institutsioonid kinkisid minu isale usalduse ja vabaduse – ruumi, milles tema muusika sai lendu tõusta," sõnas Michael Pärt. "Oleme südamepõhjani tänulikud selle suure tunnustuse ja kõige eest, mille oleme sel teekonnal tänu teile saanud."

Goethe medal on Saksamaa riiklik autasu, mida antakse välja alates aastast 1955. Tegemist on olulisima auhinnaga, millega tunnustatakse välismaa haridus- ja kultuuritegelasi nende panuse eest saksa keele ning kultuuri edendamisse oma kodumaal. Ühtlasi avaldatakse medaliga austust kultuuridialoogi elavana hoidmise eest.

Goethe medali žüriisse kuuluvad Saksamaa mitme olulise kultuuriasutuse juhid, Saksamaa välisministeeriumi ja Goethe Instituudi esindajad, sel aastal oli žürii esimees dramaturg, esseist ja teatritegelane Thomas Oberender. Goethe medalid antakse üle Johann Wolfgang von Goethe sünnipäeval, 28. augustil Weimaris.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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