Arvo Pärt pälvib Saksamaa kõrge riikliku autasu Goethe medali

Helilooja Arvo Pärt pälvib esimese eestlasena Saksamaa kõrge riikliku autasu, Goethe medali. Tegemist on olulisima auhinnaga, millega tunnustatakse välismaa haridus- ja kultuuritegelasi nende teenete eest saksa keele ning kultuuri ja kunstide edendamisel oma kodumaal.

Austasu annab välja Goethe Instituut Saksamaal ning selle aasta laureaadid on Arvo Pärdi kõrval Itaalia tõlkija Anita Raja ja Kreeka teatrilavastaja Prodromos Tsinikoris.

Goethe medali žürii, kuhu kuuluvad Saksamaa mitme olulise kultuuriasutuse juhid, Saksamaa välisministeeriumi ja Goethe Instituudi esindajad, nimetas Arvo Pärti kaasaegse muusika väljapaistvaks ja mõjuvõimsaks isiksuseks.

"Arvo Pärt on oma pikal loometeel leidnud muusikalise keele, mis puudutab ja ühendab inimesi üle maailma. Nõukogude Eestist emigreerumise järel elas Pärt ligi 30 aastat Berliinis. Pärast pikka loomingulist kriisi jõudis ta oma tintinnabuli-stiilini, milles loodud teosed, nagu "Aliinale", "Tabula rasa" ja "Peegel peeglis", on avanud uusi kõlamaailmu. Pärt ühendab oma teostes ainulaadsel viisil spirituaalsuse ja struktuurse sügavuse. Tema teosed on parimate orkestrite ja interpreetide püsirepertuaaris ning tema 90. sünnipäeva puhul toimus hulgaliselt kontserte," kirjutas žürii oma põhjenduses.

Pidulik auhinnatseremoonia toimub Johann Wolfgang von Goethe sünnipäeval, 28. augustil Weimaris. Auhinna võtab oma isa nimel vastu tema poeg ja Arvo Pärdi Keskuse nõukogu esimees Michael Pärt.

Saksamaal elatud aastatel on valminud põhiosa Arvo Pärdi suurteostest, kaasa arvatud "Berliner Messe", mis on loodud 1990. aasta mais Berliinis toimunud 90. Saksamaa katoliku kiriku päevadeks – esimesteks pärast Berliini müüri langemist. Samast ajajärgust pärineb ka üks Arvo Pärdi olulisemaid saksakeelseid kooritsükleid, liturgilisel tekstil põhinev "Sieben Magnificat-Antiphonen", mille tellis Berliini RIAS kammerkoor oma 40. aastapäeva puhul. Sellel perioodil on kirjutatud ka suurvormid "Passio", "Te Deum" ja "Miserere".

Saksamaal sai alguse ka helilooja pikaajaline viljakas koostöö tunnustatud produtsendi Manfred Eicheriga, kelle plaadifirma ECM egiidi all on ilmunud hulgaliselt Arvo Pärdi teoste esmasalvestisi ning autoriplaate. Arvo Pärdi hilisemast loomingust on saksakeelsele Meie Isa palve tekstile loodud "Vater unser" (2005/2011), mis on pühendatud paavst Benedictus XVI-le.

Goethe medal on Saksamaa riiklik autasu, mida antakse välja alates aastast 1955. Arvo Pärt on esimene eestlane, kes pälvib Goethe medali.

Goethe medali on varem saanud näiteks lavastaja ja kunstnik Robert Wilson, kirjanik David Cornwell ehk John le Carré, dirigent ja pianist Daniel Barenboim ja helilooja Sofia Gubaidulina.