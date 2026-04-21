Klaaspärlimängul saavad kokku tippmuusikud, erilised pillid ja Navitrolla

Erilistest instrumentidest saab festivalil kuulda muuhulgas leedu rahvapilli birbynėt, 2,5 meetri pikkust suurt tiibeti rituaalpasunat ja toru-metallofoni. Kontserdile "Mantra tee" annab oma panuse AI, tuues pildivormis kohale tiibeti mungakoori.

Peeter Vähi ja Martin Kuuskmanni kontserdil põimuvad kõlavärvid, visuaalid ja tiibeti budamunkade unikaalne pärand. Festivali live-maalingute sessioonides teeb tänavu kaasa kordumatu fantaasiaga Navitrolla.

Sel aastal tehakse kummardus Jaan Kaplinskile, kelle 85. sünniaastapäeval pööratakse koos Collegium Musicale ja seto leelokooriga tähelepanu Kagu-Eesti murdeala keelelisele ja muusikalisele rikkusele. Erakordse sündmusena saavad Eesti esmaettekande kaks Bachi oreliteost, mille autorsus kinnitati alles eelmisel aastal.

Lavale astuvad teiste seast fagotist Martin Kuuskmann, Austria harfimängija Elisabeth Plank, leedu rahvapilli birbynė virtuoos Vytautas Kiminius ja "Klassikatähed" võitnud pianist Havryil Sydoryk.

Tänavu toimub festival Klaaspärlimäng 9. kuni 14. juulini Tartus, kus lavale astuvad tippinterpreedid nii Eestist kui välismaalt, samuti saab näha mitmeid erilisi instrumente.

