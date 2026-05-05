X!

Niguliste muuseumi uue klaverisarja avab Havryil Sydoryk

Muusika
Havryil Sydoryk
Havryil Sydoryk Autor/allikas: Ken Mürk / ERR
Muusika

Niguliste muuseumi kontserdisarja "Klaverimuusika aastaajad" avakontserdil esineb 12. mail kell 18 telekonkursi "Klassikatähed" 2025. aasta võitja Havryil Sydoryk.

Uue kontserdisarja raames astub igal aastaajal publiku ette üks noor haridust omandav ning silmapaistev Eesti pianist. Sarja idee sai alguse sellest, et Niguliste muuseumi pikaajaline toetaja Merko kinkis muuseumile uue Estonia kontsertklaveri. Selle kingituse toel soovib Niguliste veelgi tugevdada oma rolli kontserdipaigana.

 "Kontserdisari "Klaverimuusika aastaajad" on loodud tooma Nigulistesse regulaarset ja kõrgetasemelist klaverimuusikat. Uus kontsertklaver võimaldab pakkuda noortele pianistidele inspireerivat esinemisplatvormi. Loodame, et instrument rikastab Niguliste helimaailma ning puudutab nii esinejaid kui ka kuulajaid veel aastaid," ütles Niguliste muuseumi direktor Merike Kurisoo.

Havryil Sydoryki esinemine on esimene avalik kontsert Niguliste uuel klaveril. Kontserdil tulevad esitusele nii pianisti omalooming kui ka Johann Sebastian Bachi Fantaasia ja fuuga a-moll, Ludwig van Beethoveni Klaverisonaat nr 26 "Les Adieux" ja Frédéric Chopini Scherzo nr 4.

Ukrainas sündinud ja muusikuteed alustanud, kuid sõja tõttu 2023. aastal Tallinnas uue kodu leidnud Havryil Sydoryk õpib Tallinna Muusika- ja Balletikoolis (MUBA), kus tema klaveriõpetajaks on Age Juurikas. Möödunud aastal võitis ta ka konkursi "Klassikatähed 2025".

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:40

"Ooperifantoomiga" jõudis Eestisse 15 merekonteinerit ja 100-pealine meeskond

17:54

Raadio Tallinn kutsub 20. sünnipäeva puhul valima parimat kuu plaati

16:17

Tõnis Kaumann: kaasaegse muusikaga on väga raske publikut meelitada

16:11

Tallinnas ja Tartus kõlab Ardo Ran Varrese uus teos "Tartu aastatuhande kajad"

16:08

New Yorgis toimuval kunstimessil esitletakse töid Eesti ja lähiregiooni kunstnikelt

16:08

Prantsuse müügiagent alustab Janno Jürgensi uue filmi rahvusvahelist levitamist

14:45

Niguliste muuseumi uue klaverisarja avab Havryil Sydoryk

13:33

Viljandi pärimusmuusika festival avalikustas muusikaprogrammi

12:51

Suvehooaeg toob Fotografiskasse kaks grupinäitust

10:29

Arvustus. Nägime, aga ei kuulnud. Mis seal autos veel on?

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

04.05

Margit Mutso: keskkonnaamet tõrjub inimesed loodusest eemale

03.05

Erki Pärnoja: laenuhaldur ütles meile, et vähemalt üks pereliige võiks normaalset tööd teha

09:22

Galerii: Met Gala keskendus moe ja kunsti suhtele

04.05

Pildid: Tartu algasid Vallo Toomla mängufilmi "Beatrice" võtted

10:29

Arvustus. Nägime, aga ei kuulnud. Mis seal autos veel on?

04.05

Tarbekunsti- ja disainimuuseumis tähistatakse näitusega Bauhausi 100. aastapäeva

04.05

Teet Kask ja Kristjan Kannukene ühendavad Nigulistes tantsu ja viiulihelid

13:33

Viljandi pärimusmuusika festival avalikustas muusikaprogrammi

04.05

Vaal galeriis näituse avanud Paul Kormašov: kodu on muutuv kogum

02.05

Kadri Kõusaar: mul on "Magnuse" kohtuprotsessist siiani tohutu haav

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo