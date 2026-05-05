Niguliste muuseumi uue klaverisarja avab Havryil Sydoryk

Uue kontserdisarja raames astub igal aastaajal publiku ette üks noor haridust omandav ning silmapaistev Eesti pianist. Sarja idee sai alguse sellest, et Niguliste muuseumi pikaajaline toetaja Merko kinkis muuseumile uue Estonia kontsertklaveri. Selle kingituse toel soovib Niguliste veelgi tugevdada oma rolli kontserdipaigana.

"Kontserdisari "Klaverimuusika aastaajad" on loodud tooma Nigulistesse regulaarset ja kõrgetasemelist klaverimuusikat. Uus kontsertklaver võimaldab pakkuda noortele pianistidele inspireerivat esinemisplatvormi. Loodame, et instrument rikastab Niguliste helimaailma ning puudutab nii esinejaid kui ka kuulajaid veel aastaid," ütles Niguliste muuseumi direktor Merike Kurisoo.

Havryil Sydoryki esinemine on esimene avalik kontsert Niguliste uuel klaveril. Kontserdil tulevad esitusele nii pianisti omalooming kui ka Johann Sebastian Bachi Fantaasia ja fuuga a-moll, Ludwig van Beethoveni Klaverisonaat nr 26 "Les Adieux" ja Frédéric Chopini Scherzo nr 4.



Ukrainas sündinud ja muusikuteed alustanud, kuid sõja tõttu 2023. aastal Tallinnas uue kodu leidnud Havryil Sydoryk õpib Tallinna Muusika- ja Balletikoolis (MUBA), kus tema klaveriõpetajaks on Age Juurikas. Möödunud aastal võitis ta ka konkursi "Klassikatähed 2025".