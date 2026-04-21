Selgusid konkursi "Noor helilooja" võitjad

Žürii koosseisus Liina Sumera, Kristo Matson ja Peeter Vähi valis konkursile esitatud partituuride põhjal finaalkontserdile välja 12 teost. Nooremas vanusekategoorias pääsesid finaali Sonja Kralla teosega "Murmur Fae" ja Marlon Martma teosega "Sügise tuuled".

Vanemas vanusekategoorias jõudsid finaali Aleksei Kuzovkin teosega "Branches", Gerli Ong teosega "Inimlik aspekt", Kadri Klanberg teosega "Kuldne piir", Selina Feklina teosega "Loss of "me"", Ingmar Kiviloo teosega "Metsavana", Helia Sobhanian teosega "Sacrificed for freedom", Ats Themas teosega "Segadus kolmes osas", Markus Kadaste teosega "Ta tuleb öösel", August Lippus teosega "süda, suu, liiv, hambad" ning Frida Hansen teosega "Võitlus saksa keele õpetajaga".

Teosed kandis finaalkontserdil ette ansambel koosseisus Kristin Müürsepp (flöödid), Hanna-Ingrid Tominga (kontrabass) ja Momir Novakovic (akordion). Konkursi kunstiline juht on Ardo Ran Varres ning produtsent Marge Raun.

Vanema vanuserühma peapreemia pälvis Aleksei Kuzovkin teose "Branches" eest. Kuzovkinit tunnustati ka ERSO välja pandud interpreetide preemiaga. Teise preemia pälvis Helia Sobhanian teosega "Sacrificed for freedom" ning kolmanda preemia Markus Kadaste teosega "Ta tuleb öösel".

Nooremas vanuserühmas anti välja teine ja kolmas preemia. Teise preemia pälvis Marlon Martma teosega "Sügise tuuled" ning kolmanda preemia Sonja Kralla teosega "Murmur Fae".

"Käesoleval aastal paistis konkursil silma erakordselt tugev ja mitmekesine teoste valik, mistõttu kujunes lõppvaliku tegemine žürii jaoks üsna keerukaks. See peegeldab ilmekalt noorte heliloojate loomingu kõrget taset. Aleksei Kuzovkini võidutöö "Branches" tõusis esile oma peenetundelise ja läbimõeldud vormikäsitluse poolest, milles detailne lähenemine teenis terviklikku kunstilist ideed," sõnas žürii esinaine Liina Sumera.

"Eriti tähelepanuväärne oli teose tundlik ja orgaaniline instrumentatsioon, mis lõi nüansirikka ning kõlaliselt tasakaalustatud terviku. Teos mõjus veenvalt ja haaravalt kogu oma kulgemise vältel, pakkudes kuulajale ühtaegu nii pinget kui ka lummust," lisas ta.

Klassikaraadio eripreemia pälvis August Lippus teosega "Süda, suu, liiv, hambad". "Klassikaraadio eripreemia pälvinud August Lippuse "süda, suu, liiv, hambad" paistis silma veenva ansamblitunnetuse, põneva harmooniakäsitluse ja läbimõeldud dramaturgia poolest. Teose värske ja leidlik helikeel lõi kujundliku ning hästi jälgitava terviku, mille kulg hoidis kuulaja tähelepanu ja pakkus mitmekihilist kuulamiskogemust. Helitöö selge karakter ja sisemine loogika tõid esile noore helilooja isikupärase käekirja," ütles Klassikaraadio vastutav toimetaja Johanna Mängel.

Estonian Record Productionsi ja festivali Klaaspärlimäng preemia pälvis Selina Feklina. Klaaspärlimängu preemiaga kaasneb võimalus kirjutada teos festivalile. Vanema vanuserühma peavõiduga kaasneb võimalus luua uus teos festivalile Eesti Muusika Päevad. Rahalise preemia on välja pannud LHV.

Finaalkontsert koos interpreetide, laureaadi ning Klassikaraadio preemia pälvinud heliloojaga on Klassikaraadio eetris 21. aprillil kell 19.00.