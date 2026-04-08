Pärnu muusikafestival toob lavale tippartistid ja maailmaesiettekanded

Enam kui 300 muusikut astub festivalilavale Paavo Järvi, Neeme Järvi ja Kristjan Järvi dirigeerimisel.

Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkester (EFO) annavad Pärnus viis kontserti. 11. juulil tuleb maailmaesiettekandele Tõnu Kõrvitsa vioolakontsert "Salaaed", kus solistina teeb kaasa vioolavirtuoos Amihai Grosz. Seejärel on kavas Liisa Hõbepappeli uudisteose (12. juulil) ning Evelin Seppari uudisteose (17. juulil) maailmaesiettekanded.

Rahvusvahelistest tippsolistidest soleerivad EFO ja Paavo Järvi ees veel Läti duo Kristīne ja Margarita Balanas Philip Glassi topeltkontserdi ettekandes 12. juulil, Beethoveni klaverikontserte nr 1 ja 3 esitavad pianistid Rudolf Buchbinder ja Alice Sara Ott 17. ja 18. juulil.

Festivali avakontserti 8. juulil juhatab Neeme Järvi, kes koos Järvi Akadeemia Noorte Sümfooniaorkestriga toob kuulajate ette Eesti 20. sajandi klassikast Heino Elleri sümfoonilised poeemid "Koit" ja "Videvik" ning lisaks Griegi, Smetana ja Fibichi loodusest inspireeritud kava. 10. juulil annavad Kristjan Järvi ja Nordic Pulse pööripäevast inspireeritud "Solistice" kontserdid. Eesti Festivaliorkestri mängijate virtuoossust saab kuulata Pärnu muusikafestivali galal 16. juulil.

Taas osaleb festivalil Hans Christian Aavik, kes pärast 2025. aasta suvist suurejoonelist etteastet Eesti Festivaliorkestri ja Paavo Järvi ees, tegi debüüdi New Yorgi Carnegie Hallis. Nüüd on Aaviku kunstilisel juhtimisel festivalikavas kammermuusika kontsert "Juured ja helimaastikud", kus Eesti Pillifondi keelpillimängijad esitavad 13. juulil Veljo Tormise, Tõnu Kõrvitsa, Jaan Räätsa ja Béla Bartóki loomingut.

Sama päeva hilisõhtul juhatab Henri Christofer Aavik, 2025. aasta Saksa dirigeerimise auhinna võitja, festivali öökontserti, tuues koos Pärnu Linnaorkestri ja flötistide Maarika Järvi ja Monika Mattieseniga kuulajate ette Märt-Matis Lille flöödikontserdi maailmaesiettekande.

Uue algatusena tutvustab festivali kunstiline juht Paavo Järvi Pärnu muusikafestivali lavalt noori talente, andes neile võimaluse soleerida Eesti Festivaliorkestri ees noorte talentide kontserdil. Programm on loodud toetama noori muusikuid nende rahvusvahelise karjääri lävel ning pakub platvormi järgmisele artistide põlvkonnale. Koos iga-aastase Järvi Akadeemiaga, mis on mõeldud noortele dirigentidele ja noortele instrumentalistidele enesetäiendamiseks rõhutab uus noorte artistide programm festivali pikaajalist pühendumust kunstilisele mentorlusele ja arengule.

Paavo Järvi sõnul on noorte talentide esiletõstmine sama tähtis kui Pärnu muusikafestivali lavalt kõlavad eesti heliloojate uudisteoste maailmaesiettekanded.

"Ma näen oma tööd pigem heliloojate ja noorte muusikute vahendajana, keda saan aidata, sest ühel hetkel aitas mind keegi. Kõik vajavad kedagi, kes ukse avaks, ja nüüd on minu kord," ütles Paavo Järvi.

Festivali toimub sel aastal Pärnu kontserdimajas, Eliisabeti kirikus ja Ammende villas. Lisaks toimuvad Pärnu muusikafestival eelkontserdid 6. ja 7. juulil Tallinna Jaani kirikus ja Arvo Pärdi leskuses.