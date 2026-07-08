Paavo Järvi: kvaliteet ja raha ei ole kunagi seotud

Paavo Järvi rääkis Vikerraadios, et Pärnu muusikafestivali tehes oli tal unistus luua kamraadlik festival, kuhu tahaksid tulla sõbrad ja fanaatikud, kellele pakub naudingut kõrgtasemel muusikutega koos musitseerimine. Järvi sõnul arvatakse, et kui kellelegi palju maksta, tuleb ka hea kvaliteet, aga kvaliteet ja raha ei ole kunagi seotud.

"Mul on selle üle erakordselt hea meel, et nii New York Times ja Londoni Times kui ka päevaleht Frankfurter Allgemeine on Pärnu muusikafestivali nimetanud üheks kõige huvitavamaks Euroopa klassikalise muusika festivaliks," ütles Pärnu muusikafestivali kunstiline juht Paavo Järvi.

Järvi sõnul on tal maailmas palju sõpru, kes on otsustanud Eestisse tulla ja kui nad siin, eriti Pärnus, korra ära on käinud, siis jäävadki siia käima. "Pärnu atmosfääri on kerge ära armuda. Pärnus on nii hubane ja kodune. Pärnu on kõige paremas mõttes provintslik, seal on vanad puumajad, alleed, suured pargid, ei ole suuri koledaid kandilisi maju. Mul on alati selline tunne, et mu vanaema võib tänaval vastu tulla," muheles Järvi.

Juba lapsepõlvest alates on Järvi jaoks Pärnu maagiline koht. "Lapsena me suvel kolm kuud suvitasime vanaema juures Pärnus. Teine põhjus, et on olemas saal, kus festivale on võimalik teha. Kolmas põhjus on see, et Pärnu on suurte muusikatraditsioonidega linn. Juba nõukogude ajal tulid kõik legendaarsed muusikud Pärnusse, sest see oli kõige läänelikum koht."

Pärnu muusikafestivali luues oli Järvil mõte luua perekondlik ja kamraadlik, mitte kommertsile suunatud festival. "Kuhu tuleksid minu sõbrad, entusiastid, fanaatikud, kes tahavad koos mängida. Keegi seal rikkaks ei saa, sest raha on meil vähe, mõnikord lausa piinlikult vähe. Need, kes tulevad, teavad, et orkester on erakordselt kõrgel tasemel, sest kvaliteet ja raha on kaks erinevat asja. Kõik arvavad, et kui sa kellelegi palju maksad, siis tuleb ka hea kvaliteet, aga see kunagi nii ei tööta. Esiteks peab olema tahtmine midagi hästi teha ja siis mingi isiklik põhjus, miks sinna minna. Põhjus on alati see, et sa tunned naudingut, et su kõrval on maailmatasemel muusikud, terve kamp on ühtlaselt kõrgel tasemel. Kvaliteet ja raha ei ole kunagi seotud," tõi Järvi välja.

Järvi sõnul teeb Neeme Järvi Pärnus juba proove. "Isa tahab teha just noorteorkestritega, kus mängivad 13 –16-aastased noored. "Kujutage nüüd, et noorte ette astub ligi 90-aastane suurte kogemustega maestro, kes on maailma kõige paremaid orkestreid juhatanud, üle 400 plaadi teinud ja kes tervet maailma repertuaari tunneb. See on noorte jaoks suursündmus," tõdes Järvi.

"Isa saatis meile juba järgmise aasta avakontserdi programmi, nii et meil on juba teada, mis järgmisel aastal saama hakkab. Ma veel ei ütle, sest isa juures on alati see, et tema ideed tihti muutuvad. Aga fakt, et ta on oma kava juba ära andnud, näitab seda, et pikka aega vaadatakse ette."