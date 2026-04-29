Dirigent Paavo Järvi pälvis Jaapanilt Tõusva Päikese ordeni

Jaapani valitsus kuulutas 29. aprillil välja kevadiste keiserlike autasude saajad. Dirigent Paavo Järvi pälvis Tõusva Päikese ordeni töö eest Jaapani muusikakultuuri arendamisel ning Eesti ja Jaapani kultuurisuhete edendamisel.

Järvi oli Tokyo NHK sümfooniaorkestri esimene peadirigent ajavahemikus september 2015 kuni august 2022. Tema juhtimisel andis orkester välja mitmeid olulisi salvestisi ning pälvis laialdast tunnustust nii Jaapanis kui ka rahvusvaheliselt. Ta rikastas orkestri repertuaari Põhjamaade muusika, Eesti heliloojate loomingu ja 20. sajandi teostega, tõstes oluliselt orkestri kunstilist taset.

Järvi eesmärk oli kujundada orkestrist üks maailma juhtivaid kollektiive. Ta juhatas 2017. ja 2020. aastal edukad Euroopa turneed, mis suurendasid orkestri rahvusvahelist tuntust. Orkester pälvis ka kõrget tunnustust, olles esimese Jaapani orkestrina nomineeritud aasta orkestri kategoorias Gramophone Classical Music Awards 2020 publikuhääletusel.

Eesti dirigendina mängis Järvi olulist rolli ka kahe riigi kultuurisuhete arendamisel. 2019. aasta aprillis viis ta oma Eesti Festivaliorkestri Jaapani turneele, kus tutvustati ka Eesti muusikat ning pakuti Jaapani publikule uusi elamusi ja sidet Eestiga.

Pärast peadirigendi ametist lahkumist 2022. aasta septembris on Järvi jätkanud tegevust NHK sümfooniaorkestri aupedirigendina. Ta esineb regulaarselt Jaapanis ning juhatab ka rahvusvahelisi orkestreid.

Paavo Järvi autasustamise tseremoonia on kavas korraldada 2026. aasta jooksul Eestis. Täpne aeg tehakse teatavaks hiljem.

Tõusva Päikese orden kuldkiirte ja kaelapaelaga on kõrge Jaapani riiklik autasu, mida antakse silmapaistvate teenete eest ühiskonnas. Välismaalaste puhul tunnustab see märkimisväärset panust Jaapani ja teiste riikide vaheliste sõprussuhete edendamisse.

Varasemate Eesti laureaatide hulka kuuluvad näiteks dirigent Tiia-Ester Loitme ja teadlane Rein Raud. Rahvusvaheliselt on sama autasu pälvinud teiste seas Herbert von Karajan ja Mstislav Rostropovich.