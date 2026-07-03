Pärnu muusikafestivali eelkontserdil Tallinnas astuvad üles Järvi akadeemia noored dirigendid

Theodor Sink, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri tšellorühma kontsertmeister ja arvukate konkursside laureaat, mängib Auguste Sébastien Bernardeli (Père) tšellol aastast 1824, mille on tema kasutusse andnud Eesti Pillifond. Järvi Akadeemia Sinfonietta koosneb Eesti nooretest professionaalsetest muusikutest. Kavas on Eesti ja Euroopa klassika – Arvo Pärdi ja Heino Elleri, Haydni ja Schuberti looming.

"Kontserdi teeb eriliseks see, et iga teost või teose osa juhatab uus noor dirigent. See annab võimaluse tutvuda väikese osaga andekatest dirigentidest maailma erinevaist paigust ning nende muusikalisest tunnetusest," ütleb Järvi akadeemia dirigeerimiskursuse koordinaator Helen Erastus.

"Meie lõpetanutest mitmed on hiljem leidnud tööd maailma nimekate orkestrite juures. Need on noored ja ambitsioonikad dirigendid üle maailma, kes on motiveeritud Järvi Akadeemia tõttu Eestisse sõitma, et luua siin kontakte ja harjutada orkestri ees töötamist Järvide dirigeerimisdünastia ja Paavo Järvi õpetaja Leonid Grini juhendamisel," lisas Erastus.

Pärnu muusikafestivaliga paralleelselt toimuval kõrgetasemelisel Järvi akadeemia dirigeerimiskursusel osaleb tänavu 20 dirigenti, kes on valitud välja 223 kandideerija hulgast.

Eestist osaleb seekord kaks noort dirigenti, Kaur Pennert ja Kasper Joel Nõgene, teistest riikidest on tänavu esindatud Šveits, Suurbritannia, Holland, Hiina, Itaalia, Austraalia, Poola, Sloveenia, Kreeka, Ameerika Ühendriigid, Mongoolia ja Prantsusmaa.

16. Pärnu muusikafestival algab 8. juulil ja vältab 18. juulini. Avakontserti Pärnu kontserdimajas juhatab Neeme Järvi. Esitamisele tulevad Heino Eller, Edvard Grieg jt.