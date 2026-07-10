Galerii: Pärnu muusikafestival algas maestro Neeme Järvi dirigeerimisel

Kontserdid on festivali programmis igal õhtul. 9. juulil astusid Pärnu lavale Eesti tipptšellist Theodor Sink, Eesti noortest professionaalsetest muusikutest koosnev Järvi Akadeemia Sinfonietta ning Järvi Akadeemia rahvusvahelise dirigeerimiskursuse noored dirigendid, teiste hulgas juhatas kontserti Eesti dirigent Kaur Pennert.

10. juulil annavad Kristjan Järvi ja Nordic Pulse kaks "Solstice" kontserti, mis on inspireeritud pööripäevast. Kontserdikogemuse keskmes on Kristjan Järvi "Midnight Sun" ning Nordic Pulse'i uues tõlgenduses kõlav Sibeliuse looming.

Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkestri 11. juuli kontsert toob maailmaesiettekandele Tõnu Kõrvitsa vioolakontserdi "Salaaed", kus solistina teeb kaasa Berliini Filharmoonikute vioolarühma kontsertmeister Amihai Grosz. 12. juuli soleerivad Eesti Festivaliorkestri ja Paavo Järvi ees Läti tippsolistid Kristīne ja Margarita Balanas ning kavas on Philip Glassi topeltkontsert. Pianistid Rudolf Buchbinder ja Alice Sara Ott on festivalikavas 17. ja 18. juulil esitamas Beethoveni klaverikontserte nr 1 ja 3. Kavas on veel mõned Eesti heliloojate uudisteoste maailmaesiettekanded - Liisa Hõbepappeli uudisteos 12. juulil ning Evelin Seppari uudisteos 17. juulil.

14. juuli kontserdiga saab Pärnu muusikafestivalil alguse rahvusvaheline Noorte Talentide programm, mille algataja Paavo Järvi eesmärk on tutvustada Pärnu lavalt noori soliste nende rahvusvahelise karjääri alguses. Esimestena astuvad selles programmis Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkestri ette viiuldaja Paloma So, harfimängija Anaëlle Tourret ja pianist Tähe-Lee Liiv.

Taas osaleb festivalil ka viiuldaja Hans Christian Aavik, kelle kunstilisel juhtimisel on festivalikavas 13. juulil kammermuusikakontsert "Juured ja helimaastikud", kus mängivad keelpillimängijad Eesti Pillifondi pillidel. 13. juuli õhtu jätkub öökontserdiga, mida juhatab Henri Christofer Aavik, kes koos Pärnu Linnaorkestri ning flötistide Maarika Järvi ja Monika Mattieseniga toovad kuulajate ette Märt-Matis Lille flöödikontserdi maailmaesiettekande.

Lisaks annab Pärnu muusikafestival 13. juulil kontserte Pärnu Eliisabeti kirikus, kus päeval toimuvad Järvi Akadeemia õpilaskontserdid ning õhtul annavad kontserdi Järvi Akadeemia õpetajad.

Pärnu muusikafestivali haridusprogramm Järvi Akadeemia annab oma lõppkontserdi 15. juulil. Solistina astub lavale Triinu Piirsalu, kaasa teevad festivali avakontserdil kaasa teinud Järvi Akadeemia Sümfooniaorkester ja Pärnu Linnaorkester ning dirigeerivad Järvi Akadeemia dirigeerimiskursuse noored dirigendid.

Eesti Festivaliorkestri mängijate virtuoossust saab kuulata Pärnu muusikafestivali kammermuusika gala kontserdil 16. juulil.