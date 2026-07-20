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Pärnu muusikafestival jõudis pea 35 000 muusikasõbrani

Muusika
Amihai Grosz, Tõnu Kõrvits, Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkester
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7 pilti
Muusika

Lõppakordini jõudnud XVI Pärnu muusikafestival külastas tänavu 13 000 inimest ning veebiülekandeid jälgis 22 000 vaatajat.

Festivali kontserdiprogrammi tõid lavale dirigendid Paavo Järvi, Neeme Järvi, Kristjan Järvi, rahvusvahelised tippsolistid ning viis orkestrit kokku 300 muusikuga.

"Kontserdid toimusid igal õhtul, elavdasime Eesti ja Pärnu turismi ja majandust ning samuti aitas festival toetada Eesti klassikalise muusika valdkonna arengut ja rahvusvahelist võrgustumist," ütles Pärnu Muusikafestivali peakorraldaja Kristjan Hallik.

 Igal aastal on Pärnu Muusikafestivali rahvusvahelises kavas olulisel kohal Eesti heliloojate uudisloomingu esmaesitamine ja noortele muusikutele Järvi Akadeemias osalemise võimaluse pakkumine.

"Sel aastal tõime Pärnus maailmaesiettekandele nelja Eesti helilooja uudisteosed, millest suurema osa ka salvestasime hilisemaks plaadistamiseks. Festivaliga paralleelselt tegutsevas Järvi Akadeemias osales sel aastal 130 noort muusikut, kellest 55 olid pärit Eestist - ambitsioonikamatele neist tähendab festival esimest kontakti välisõpinguteks või rahvusvahelises orkestritöös osalemist," lisas Hallik.

2027. aasta Pärnu muusikafestival toimub 8. kuni 18. juulini. Muu hulgas tähistatakse ka Neeme Järvi 90. sünnipäeva.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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