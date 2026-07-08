Klassikaraadio toob Pärnu muusikafestivalilt kuulajateni 11 kontserti

Otse Pärnu kontserdimajast jõuab Klassikaraadio eetrisse 11 kontserti. Lavale astuvad Eesti Festivaliorkester, Järvi Akadeemia sümfooniaorkester, Pärnu linnaorkester ning arvukad rahvusvahelised solistid ja dirigendid eesotsas Neeme, Paavo ja Kristjan Järviga.

"Mul on hea meel, et me oleme saavutanud Pärnus taseme, mis vastab suurele muusikale," ütles festivali eel maestro Neeme Järvi, kes juhatab Pärnu muusikafestivali avakontserti 8. juulil.

Erilise tähelepanu all on Eesti heliloojate esiettekanded: Tõnu Kõrvitsa vioolakontsert ning Liisa Hõbepappeli, Evelin Seppari ja Märt-Matis Lille uudisteosed.

Kontserdiülekannete kavaga saab tutvuda Klassikaraadio kodulehel.

Lisaks kontserdiülekannetele on 10. kuni 17. juulini kohapealt eetris päevane kultuurisaade "Delta". Külla tulevad festivali muusikud, dirigendid ja külalised ning juttu tuleb kontsertidest, muusikast, festivali telgitagustest ja päevakajalistest kultuuriteemadest.

Pärnu Muusikafestivali vahendavad Johanna Mängel, Anne Aavik, Kersti Inno, Nele-Eva Steinfeld ja Miina Pärn. Helirežissöörid on Siim Mäesalu ja Ats Treimaa.