X!

Dirigent Paavo Järvile anti üle Jaapani Tõusva Päikese orden

Muusika
Paavo Järvile anti üle Jaapani Tõusva Päikese ordeni
Paavo Järvile anti üle Jaapani Tõusva Päikese ordeni Autor/allikas: Kaupo Kikkas
Muusika

17. juulil algas Pärnu Muusikafestivali esimene lõppkontsert piduliku tseremooniaga, kus Jaapani valitsus andis Paavo Järvile üle kõrge riikliku autasu panuse eest Jaapani muusikakultuuri arendamisse ning Eesti ja Jaapani kultuurisuhete edendamisse.

Paavo Järvile omistati Tõusva Päikese orden kuldkiirte ja kaelapaelaga. Ordeniga tunnustatakse silmapaistvaid teeneid ühiskonna ees ning välisriikide kodanike puhul märkimisväärset panust Jaapani ja teiste riikide vaheliste sõprussuhete edendamisse.

Järvi panust Eesti ja Jaapani suhetesse kommenteeris Jaapani suursaadik Eestis, Nakamura Koichiro: "Mul on suur au anda Jaapani valitsuse nimel üle see väärikas teenetemärk. Tõusva Päikese orden on üks Jaapani olulisemaid autasusid välisriikide kodanikele kultuuri ja kunstide valdkonnas. See tunnustus väärtustab maestro Järvi panust Jaapani muusikakultuuri arengusse, sealhulgas tema tööd NHK Sümfooniaorkestri peadirigendi ja audirigendina. See tunnustus peegeldab Jaapani ja Eesti kultuurisidemeid, vastastikust austust ja sõprust."

Paavo Järvile anti üle Jaapani Tõusva Päikese ordeni Autor/allikas: Kaupo Kikkas

"Võtan selle tunnustuse vastu sügava tänutundega – see ei ole üksnes tunnustus minu aastatepikkusele tööle Jaapanis, vaid ka kinnitus Jaapani ja Eesti kestvatele kultuurisidemetele. Mul on olnud suur privileeg esineda Jaapanis koos Eesti Festivaliorkestriga ning loodan siiralt, et meil avaneb veel palju võimalusi sinna naasta, et jätkata muusika kaudu meie kahe riigi sõpruse tugevdamist," ütles Paavo Järvi.

Järvi oli Tokyo NHK sümfooniaorkestri peadirigent septembrist 2015 augustini 2022. Tema juhtimisel andis orkester välja mitu olulist salvestist ning pälvis laialdast tunnustust nii Jaapanis kui ka rahvusvaheliselt. Ta rikastas orkestri repertuaari Põhjamaade muusika, Eesti heliloojate loomingu ja 20. sajandi teostega, tõstes oluliselt orkestri kunstilist taset.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

kirjandusministri juures

pärnu muusikafestival

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

09:51

Dirigent Paavo Järvile anti üle Jaapani Tõusva Päikese orden

09:02

Video: Sveta Grigorjeva ja Laura Põldvere "Mimmud maailmalõpu vastu" Headread festivalil

17.07

Galerii: Illiku laiul algas festival I Land Sound

17.07

Evelin Seppar: pärast laste sündi esiettekande tähtsus muutub

17.07

Holy Motors: välismaalased on meil varemgi soovitanud eesti keeles laulda

17.07

Islandi muusik JFDR: Reykjaviki underground-skeene on loominguline ja pöörane

17.07

Temufi toob sügisel lavale koolinoorte näidendikonkursi võidutöö

17.07

Uue muusika reede: Noep, Säm, Travis Scott, Beck

17.07

Kunstihoone otsib sügisest Lasnamäe paviljonile uut kuraator-projektijuhti

17.07

Keelesäuts. Keelekohting sinu peas

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

17.07

Suri dokumentalist Kristjan Svirgsden

17.07

Nolani "Odüsseiat" Eestis IMAX-formaadis näha ei saa

17.07

Galerii: Illiku laiul algas festival I Land Sound

17.07

Sinijärve raamatusoovitused: Andrei Hvostovi teos on ägedam ja tulemuslikum kui keskmine kirjandustund

16.07

Galerii: sügisel jõuavad eetrisse kaheksa uut kohtumist kirjandusministriga

15.07

Sotsiaalteadlane Juko-Mart Kõlari ahistamiskaasusest: ma kardan, et kaks aastat ei ole piisav aeg

17.07

Uue muusika reede: Noep, Säm, Travis Scott, Beck

16.07

Marcel Johannes Kits valiti Müncheni orkestri tšellorühma kontsertmeistriks

17.07

Artis toob publiku ette nelja režissööri tippteosed koos temaatilise dokumentaaliga

16.07

Pildid: ERM-is avati näitus "5miinust 10 aastat"

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo