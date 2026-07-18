Dirigent Paavo Järvile anti üle Jaapani Tõusva Päikese orden

Paavo Järvile omistati Tõusva Päikese orden kuldkiirte ja kaelapaelaga. Ordeniga tunnustatakse silmapaistvaid teeneid ühiskonna ees ning välisriikide kodanike puhul märkimisväärset panust Jaapani ja teiste riikide vaheliste sõprussuhete edendamisse.

Järvi panust Eesti ja Jaapani suhetesse kommenteeris Jaapani suursaadik Eestis, Nakamura Koichiro: "Mul on suur au anda Jaapani valitsuse nimel üle see väärikas teenetemärk. Tõusva Päikese orden on üks Jaapani olulisemaid autasusid välisriikide kodanikele kultuuri ja kunstide valdkonnas. See tunnustus väärtustab maestro Järvi panust Jaapani muusikakultuuri arengusse, sealhulgas tema tööd NHK Sümfooniaorkestri peadirigendi ja audirigendina. See tunnustus peegeldab Jaapani ja Eesti kultuurisidemeid, vastastikust austust ja sõprust."

Paavo Järvile anti üle Jaapani Tõusva Päikese ordeni Autor/allikas: Kaupo Kikkas

"Võtan selle tunnustuse vastu sügava tänutundega – see ei ole üksnes tunnustus minu aastatepikkusele tööle Jaapanis, vaid ka kinnitus Jaapani ja Eesti kestvatele kultuurisidemetele. Mul on olnud suur privileeg esineda Jaapanis koos Eesti Festivaliorkestriga ning loodan siiralt, et meil avaneb veel palju võimalusi sinna naasta, et jätkata muusika kaudu meie kahe riigi sõpruse tugevdamist," ütles Paavo Järvi.

Järvi oli Tokyo NHK sümfooniaorkestri peadirigent septembrist 2015 augustini 2022. Tema juhtimisel andis orkester välja mitu olulist salvestist ning pälvis laialdast tunnustust nii Jaapanis kui ka rahvusvaheliselt. Ta rikastas orkestri repertuaari Põhjamaade muusika, Eesti heliloojate loomingu ja 20. sajandi teostega, tõstes oluliselt orkestri kunstilist taset.