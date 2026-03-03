Paavo Järvi alustab 2028. aastast tööd Londoni filharmooniaorkestri peadirigendina

Järvi ütles Guardianile, et tal sai 2025. aasta uusaastaturneel Hiinas Londoni filharmooniaorkestrit juhendades kohe selgeks, et neil on hea klapp. "Ma kasvasin üles selle orkestri salvestusi kuulates," kinnitas ta ja lisas, et kavatseb Londonis esitada nii uut kui ka vanemat Eesti muusikat ja tellida uut loomingut kodumaistelt heliloojatelt.

Varem on Paavo Järvi töötanud aastaid Bremeni Saksa kammerfilharmoonia orkesteri peadirigendina, alates 2019. aastast on ta tegutsenud Žürichis Tonhalle orkesti peadirigendina. Londoni filharmooniaorkestri ette astub Järvi aga juba 4. märtsil, kui ta juhatab Royal Festival Hallis kontserti, kus kantakse ette Tšaikovski ja Sibeliuse muusikat.

Senine Londoni filharmooniaorkestri peadirigent Edward Gardner on ametis alates 2021. aastast. Orkester on tegutsenud alates 1932. aastast.