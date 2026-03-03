X!

Paavo Järvi alustab 2028. aastast tööd Londoni filharmooniaorkestri peadirigendina

Muusika
Paavo Järvi
Paavo Järvi Autor/allikas: Ken Mürk / ERR
Muusika

Dirigent Paavo Järvi võtab alates 2028. aastast üle Londoni filharmooniaorkestri töö. Senise peadirigendi Edward Gardneri leping lõpeb 2028. aastal.

Järvi ütles Guardianile, et tal sai 2025. aasta uusaastaturneel Hiinas Londoni filharmooniaorkestrit juhendades kohe selgeks, et neil on hea klapp. "Ma kasvasin üles selle orkestri salvestusi kuulates," kinnitas ta ja lisas, et kavatseb Londonis esitada nii uut kui ka vanemat Eesti muusikat ja tellida uut loomingut kodumaistelt heliloojatelt.

Varem on Paavo Järvi töötanud aastaid Bremeni Saksa kammerfilharmoonia orkesteri peadirigendina, alates 2019. aastast on ta tegutsenud Žürichis Tonhalle orkesti peadirigendina. Londoni filharmooniaorkestri ette astub Järvi aga juba 4. märtsil, kui ta juhatab Royal Festival Hallis kontserti, kus kantakse ette Tšaikovski ja Sibeliuse muusikat.

Senine Londoni filharmooniaorkestri peadirigent Edward Gardner on ametis alates 2021. aastast. Orkester on tegutsenud alates 1932. aastast.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:23

Paavo Järvi alustab 2028. aastast tööd Londoni filharmooniaorkestri peadirigendina

12:15

Vikerraadio e-etteütluseks saab valmistuda eelharjutust tehes

11:58

Keelenupp: Miks ekraaniaeg ei ole vaba aeg?

09:50

Tõnu Õnnepalu: Tammsaare on igavene vigurivänt ja naljahammas

02.03

Livestage.Youth võitja Feach: võiduraha eest parandame hamba ära

02.03

Niguliste muuseumis esineb tunnustatud liturgilise muusika ansambel Organum

02.03

Pildid: Tuglase novelliauhinna pälvisid Fs ja Silvia Urgas Uuendatud

02.03

Pildid: Telliskivis avati animafilmil "Lumi saadab meid" põhinev näitus

02.03

Esimese Livestage.Youth konkursi võitis garaažiroki bänd Feach

02.03

"Säärane mulk" kogus avanädalavahetusel pea 14 000 külastust

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

02.03

Pildid: Tuglase novelliauhinna pälvisid Fs ja Silvia Urgas Uuendatud

28.02

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

09:50

Tõnu Õnnepalu: Tammsaare on igavene vigurivänt ja naljahammas

01.03

Sinijärv: mitukümmend aastat kestnud kultuuri kõrvalelükkamine võiks lõppeda

02.03

Selgusid Briti muusikaauhindade võitjad, enim preemiaid pälvis Olivia Dean

02.03

Keelesäuts. Kas iga sõna võib solvata?

11:58

Keelenupp: Miks ekraaniaeg ei ole vaba aeg?

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

01.03

Arvustus. Draamateatri "Caligula" ehk Camus ilma eksistentsialismita

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo