Riiklikele kultuuripreemiatele esitati 92 kandidaati

Kultuuriministeeriumisse esitati tähtajaks riiklikele kultuuripreemiatele 93. Preemiate saajad kinnitab vastavalt komisjonide ettepanekutele valitsus ning tunnustused antakse üle 18. veebruaril kell 15 Eesti esindushoones.

Kolmele kultuuripreemiale pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest esitati 37 ning viiele aastapreemiale 2025. aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest 55 kandidaati.

Kultuuri elutööpreemia antakse kolmele isikule ning ühe preemia suurus on 64 000 eurot. Kandidaadid preemiale pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest on:

Aarne Vaik – merekultuuri eestkõneleja. Esitaja Lahemaa Turismiühing;

Ain Lutsepp – näitleja. Esitajad Eesti Teatriliit, Eesti Draamateater;

Aivar Kallaste – tantsija. Esitaja Eesti Balletiliit;

Alo Põldmäe – helilooja. Esitaja Eesti Heliloojate Liit;

Alo Ritsing – dirigent. Esitaja Tartu Linnavalitsus;

Andres Tali – kunstnik, graafiline disainer. Esitaja Eesti Kunstiakadeemia;

Anu Lamp – näitleja. Esitaja Tallinna Linnateater;

Arne Mikk – teatritegelane. Esitaja Rahvusooper Estonia;

Erki Sven Tüür – helilooja. Esitaja SA Arvo Pärdi Keskus;

Harri Lindmets – lõõtspillimängu traditsiooni hoidja. Esitaja MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus;

Heidi Sarapuu – teater Varius asutaja ja juht. Esitajad MTÜ Teater Varius, MTÜ Eesti Teatriliit, Rahvusooper Estonia, ERR Raadioteater, Estonia Selts,

Doris Kareva, Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liit;

Helgi Sallo – näitleja. Esitaja Rahvusooper Estonia;

Imbi Tarum – muusik. Esitaja Eesti Interpreetide Liit;

Ingrid Rüütel – folklorist, eesti rahvamuusika uurija. Esitaja MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus;

Jaak Allik – teatrijuht. Esitaja Sihtasutus Ugala Teater, Sihtasutus Eesti Teatri Festival;

Jaan Undusk – kirjandusteadlane. Esitaja Tallinna Ülikool

Humanitaarteaduste Instituut;

Jaan Toomik – kunstnik. Esitaja Eesti Kunstiakadeemia;

Jassi Zahharov – laulja. Esitaja Eesti Teatriliit;

Johannes Tõrs – kultuurimälu talletaja. Esitaja Rae vallavalitsus;

Jüri Otsmaa – insener ja projekteerija. Esitas MTÜ Tallinna Tuletõrjeühing;

Krista Kaer – tõlkija, kirjastaja, kirjandusfestivali HeadRead korraldaja. Esitaja Eesti Kirjanike Liit;

Luule Komissarov – näitleja. Esitaja Sihtasutus Ugala Teater;

Mare Tommingas – tantsija, koreograaf ja tantsuõpetaja. Esitaja Eesti Teatriliit, Eesti Balletiliit;

Mari Kurismaa – kunstnik, sisearhitekt . Esitaja Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum, Mittetulundusühing Eesti Kaasaegse Kunsti muuseum;

Mari Roosvalt – kunstnik. Esitaja MTÜ Evald Okase Muuseum, Eesti Akvarellistide Ühendus, Eesti Kunstiakadeemia;

Mark Soosaar – Kihnu keele ja kultuuripärandi hoidja, filmitegija. Esitajad – Kihnu vald, Kondase Keskus (Sakala Keskus), Eesti Kinoliit, Anu Raud, Eesti Rahvusringhääling, Jaan Elken, Rein Raamat, Eesti Dokumentalistide Gild, Ajakiri Teater.Muusika.Kino (SA Kultuurileht), Priit Pärn, Toivo-Peep Puks, Rein Maran, Enn Säde, Eesti Kunstnike Liit;

Merle Karusoo – lavastaja. Esitaja Tallinna Linnateater;

Peeter Jürgens – näitleja. Esitaja Sihtasutus Ugala Teater;

Peeter Vähi – helilooja. Esitaja Heino Elleri Muusikakool;

Raine Karp – arhitekt. Esitajad Eesti Arhitektide Liit, EKA Arhitektuuri teaduskond;

Reet Piiri – rahvakultuuriuurija. Esitaja Eesti Rahva Muuseum;

Rene Eespere – helilooja. Esitaja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Muusikanõukogu;

Sirje Runge – kunstnik. Esitaja SA Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Mittetulundusühing Eesti Kaasaegse Kunsti muuseum, MTÜ Kai kunstikeskus;

Taivo Niitvägi – mitmekülgne muusik. Esitaja SA Arvo Pärdi Keskus;

Tiia Järg – muusikaajakirjanik. Esitaja Ajakiri Teater.Muusika.Kino (SA Kultuurileht);

Tiia Teder – muusikaajakirjanik, Klassikaraadio looja ja vedaja. Esitajad – MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus, Kauni Muusika MTÜ, Veljo Tormise Kultuuriselts, Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti Heliloojate Liit, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Jazzliit, Mittetulundusühing Music Estonia, Ajakiri Muusika, LR3 "Klasika" Latvian Public Service Media, MTÜ Jazzkaare Sõprade Ühing;

Tiina Lokk – filmifestivali korraldaja. Esitaja Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival;

Tõnu Kark – näitleja. Esitaja Eesti Draamateater;

Valdo Praust – mõisate uurija ja kultuuripärandi hoidja. Esitaja MTÜ Eesti Muuseumiühing;

Õie Sarv – seto kultuuri hoidja ja edendaja. Esitaja MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus.

Viis kultuuri aastapreemiat suurusega 9600 eurot antakse eelmisel kalendriaastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest. Preemiate kandidaadid on: