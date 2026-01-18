Riiklikele kultuuripreemiatele esitati 92 kandidaati
Kultuuriministeeriumisse esitati tähtajaks riiklikele kultuuripreemiatele 93. Preemiate saajad kinnitab vastavalt komisjonide ettepanekutele valitsus ning tunnustused antakse üle 18. veebruaril kell 15 Eesti esindushoones.
Kolmele kultuuripreemiale pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest esitati 37 ning viiele aastapreemiale 2025. aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest 55 kandidaati.
Kultuuri elutööpreemia antakse kolmele isikule ning ühe preemia suurus on 64 000 eurot. Kandidaadid preemiale pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest on:
- Aarne Vaik – merekultuuri eestkõneleja. Esitaja Lahemaa Turismiühing;
- Ain Lutsepp – näitleja. Esitajad Eesti Teatriliit, Eesti Draamateater;
- Aivar Kallaste – tantsija. Esitaja Eesti Balletiliit;
- Alo Põldmäe – helilooja. Esitaja Eesti Heliloojate Liit;
- Alo Ritsing – dirigent. Esitaja Tartu Linnavalitsus;
- Andres Tali – kunstnik, graafiline disainer. Esitaja Eesti Kunstiakadeemia;
- Anu Lamp – näitleja. Esitaja Tallinna Linnateater;
- Arne Mikk – teatritegelane. Esitaja Rahvusooper Estonia;
- Erki Sven Tüür – helilooja. Esitaja SA Arvo Pärdi Keskus;
- Harri Lindmets – lõõtspillimängu traditsiooni hoidja. Esitaja MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus;
- Heidi Sarapuu – teater Varius asutaja ja juht. Esitajad MTÜ Teater Varius, MTÜ Eesti Teatriliit, Rahvusooper Estonia, ERR Raadioteater, Estonia Selts,
- Doris Kareva, Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liit;
- Helgi Sallo – näitleja. Esitaja Rahvusooper Estonia;
- Imbi Tarum – muusik. Esitaja Eesti Interpreetide Liit;
- Ingrid Rüütel – folklorist, eesti rahvamuusika uurija. Esitaja MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus;
- Jaak Allik – teatrijuht. Esitaja Sihtasutus Ugala Teater, Sihtasutus Eesti Teatri Festival;
- Jaan Undusk – kirjandusteadlane. Esitaja Tallinna Ülikool
- Humanitaarteaduste Instituut;
- Jaan Toomik – kunstnik. Esitaja Eesti Kunstiakadeemia;
- Jassi Zahharov – laulja. Esitaja Eesti Teatriliit;
- Johannes Tõrs – kultuurimälu talletaja. Esitaja Rae vallavalitsus;
- Jüri Otsmaa – insener ja projekteerija. Esitas MTÜ Tallinna Tuletõrjeühing;
- Krista Kaer – tõlkija, kirjastaja, kirjandusfestivali HeadRead korraldaja. Esitaja Eesti Kirjanike Liit;
- Luule Komissarov – näitleja. Esitaja Sihtasutus Ugala Teater;
- Mare Tommingas – tantsija, koreograaf ja tantsuõpetaja. Esitaja Eesti Teatriliit, Eesti Balletiliit;
- Mari Kurismaa – kunstnik, sisearhitekt . Esitaja Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum, Mittetulundusühing Eesti Kaasaegse Kunsti muuseum;
- Mari Roosvalt – kunstnik. Esitaja MTÜ Evald Okase Muuseum, Eesti Akvarellistide Ühendus, Eesti Kunstiakadeemia;
- Mark Soosaar – Kihnu keele ja kultuuripärandi hoidja, filmitegija. Esitajad – Kihnu vald, Kondase Keskus (Sakala Keskus), Eesti Kinoliit, Anu Raud, Eesti Rahvusringhääling, Jaan Elken, Rein Raamat, Eesti Dokumentalistide Gild, Ajakiri Teater.Muusika.Kino (SA Kultuurileht), Priit Pärn, Toivo-Peep Puks, Rein Maran, Enn Säde, Eesti Kunstnike Liit;
- Merle Karusoo – lavastaja. Esitaja Tallinna Linnateater;
- Peeter Jürgens – näitleja. Esitaja Sihtasutus Ugala Teater;
- Peeter Vähi – helilooja. Esitaja Heino Elleri Muusikakool;
- Raine Karp – arhitekt. Esitajad Eesti Arhitektide Liit, EKA Arhitektuuri teaduskond;
- Reet Piiri – rahvakultuuriuurija. Esitaja Eesti Rahva Muuseum;
- Rene Eespere – helilooja. Esitaja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Muusikanõukogu;
- Sirje Runge – kunstnik. Esitaja SA Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Mittetulundusühing Eesti Kaasaegse Kunsti muuseum, MTÜ Kai kunstikeskus;
- Taivo Niitvägi – mitmekülgne muusik. Esitaja SA Arvo Pärdi Keskus;
- Tiia Järg – muusikaajakirjanik. Esitaja Ajakiri Teater.Muusika.Kino (SA Kultuurileht);
- Tiia Teder – muusikaajakirjanik, Klassikaraadio looja ja vedaja. Esitajad – MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus, Kauni Muusika MTÜ, Veljo Tormise Kultuuriselts, Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti Heliloojate Liit, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Jazzliit, Mittetulundusühing Music Estonia, Ajakiri Muusika, LR3 "Klasika" Latvian Public Service Media, MTÜ Jazzkaare Sõprade Ühing;
- Tiina Lokk – filmifestivali korraldaja. Esitaja Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival;
- Tõnu Kark – näitleja. Esitaja Eesti Draamateater;
- Valdo Praust – mõisate uurija ja kultuuripärandi hoidja. Esitaja MTÜ Eesti Muuseumiühing;
- Õie Sarv – seto kultuuri hoidja ja edendaja. Esitaja MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus.
Viis kultuuri aastapreemiat suurusega 9600 eurot antakse eelmisel kalendriaastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest. Preemiate kandidaadid on:
- Aili Vint – osalemise eest 36. Ljubljana graafikabiennaalil. Esitaja SA Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus;
- Aivar Põldvee – näituse "Eesti raamat 500. Reliikviad" kureerimise eest Niguliste muuseumis. Esitaja Eesti Rahvusraamatukogu;
- Aivar Põldvee, Lea Kõiv, Tiiu Reimo - Eesti Raamatu Aasta raames korraldatud näituse "Eesti Raamat 500. Reliikviad" kuraatorite kollektiiv. Esitaja Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituut;
- Aivar Tõnso – kümnenda valdkondadeülese helikunsti festivali Üle Heli kureerimise ja silmapaistva loomingulise tegevuse eest. Esitaja MTÜ Eesti Nüüdismuusika keskus;
- Aljona Suržikova – 2025.aastal valminud dokumentaalfilm "Mõnuste paemurru lugu" eest ja sihipärase mitmekülgse valgustusliku tegevuse (näitused, külapäevad, nõupidamised jm) Eesti maaelu ajaloo, naiste (eriti emade) olukorra süvendatud uurimise eest. Esitajad MTÜ Eesti Klubi, Eesti Kultuuri Koda, MTÜ Parentum Voto Ac Favore, MTÜ Ristema Talu Muuseum;
- Anders Härm – näituse "Enn Põldroos. Kinnismõtete muuseum" kureerimise eest. Esitaja Eesti Kunstiakadeemia;
- Anu-Laura Tuttelberg – Kaasaegse stop-motion animatsiooni ühe eristuvaima hääle ning 2025. aasta rahvusvaheliselt edukaima Eesti lühianimafilmi "Linnud läinud" loomise eest. Esitajad Eesti Filmitööstuse Klaster, Eesti Animatsiooni Liit, Eesti Filmi Instituut;
- Ardo Ran Varres – XXVIII üldlaulupeo loo "Allikas" eest, "The Year of Compassion" (Kaastunde aasta) flöödile, fagotile, teorbile ja Tiibeti helikausile, pühendatud Tema Pühaduse, XIV Dalai Laama 90. sünnipäevale; heliloomingu eest dokumentaalfilmile "Lahkumine Tallinnast. 1941". Esitaja Migrek OÜ;
- Aveli Asber – 2025. aasta silmapaistvate loominguliste saavutuste eest. Esitaja MTÜ Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambel;
- Cätlin Mägi, Lauri Õunapuu – Pärimuslabori tegemiste eest. Esitaja MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus;
- Duo Ruut (Ann-Lisett Rebane, Katariina Kivi) – teise täispika albumi "Ilmateade" eest ning uudisloomingu eest Laulupeol. Esitajad Moon Management OÜ , Music Estonia;
- Eesti Kunstimuuseumi haridustiim - Signe Siim, Eva-Erle Lilleaed, Maari Hinsberg, Maria Lota Lumiste, Liina Lepik, Anu Lüsi, Frederik Klanberg, Triin Raag, Eneli Raal, Jelena Tšekulajeva, Keidi Kaitsa-Pihlamägi, Maris Paal, Maarja Paesalu – kõrgetasemelise ja järjepideva haridustöö arendamise eest. Esitaja MTÜ Eesti Muuseumiühing;
- Hans Christian Aavik – särava interpretatsioonilise tegevuse eest 2025. aastal. Esinemised Vienna Konzerthausis (18.10.25), Tonhalle Zürich (19.10.25) ; Elbphilharmonie (20. 10.25); Carnegie Hall New York (23.10.25). Esitaja Eesti Muusikanõukogu, Eesti Interpreetide Liit;
- Hasso Krull – raamatute eest "Hämaruse meelespea" (Kaksikhammas 2025) ja "Igavene taastulek" (Loomingu Raamatukogu 2025). Esitaja SA Kultuurileht (ajakiri Vikerkaar);
- Heilika Pikkov ja Liina Särkinen – filmitegijad. Esitajad MTÜ Piip ja Tuut Teater, MTÜ Peaasjad, Viru Filmifond;
- Hele Kõrve – Klytaimnestra rolli eest lavastuses "Iphigeneia. Agamemnon. Elektra." ja osatäitmise eest lavastuses "Alguses oli laul" Tallinna Linnateatris. Esitaja Eesti Teatriliit, Tallinna Linnateater;
- Iiris Vesik – Night Tapes debüütalbumi eest ''portals//polarities'', sh. singlid ''television'', ''babygirl (like n01 else)'', ''pacifico'', ''helix'', ''storm'', ''leave it all behind, mike'', ''swordsman'' ning kooriteose eest ''Väike lind''. Esitaja Britiimpeerium OÜ;
- Ivar Põllu – Tartu Uue Teatri lavastuse "TAPTY1985.Laskumine orgu" eest, TÜVKA teatriõppe kuraatorina käivitatud etenduskunstide õppe käivitamise eest, luues toimiva silla õppe ja professionaalse teatri vahel. Esitaja Tartu linnavalitsus, Tartu Uus Teater;
- Ivar Põllu, Katrin Ruus, Kristiina Põllu, Kulno Malva – Tartu Uue Teatri lavastuse "Tapty 1985. Laskumine orgu" eest. Esitaja Eesti Teatriliit;
- Jan Kaus – Näitus-audiolavastuse "Kaotusest laotusse" eest. Esitaja Eesti Rahva Muuseum;
- Jass Kaselaan – "Karjane. Haud. Tiibadega inimene" Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis eest, Mittetulundusühing Eesti Kaasaegse Kunsti muuseum, SA Kunstihoone;
- Kadi Polli – Näituse "Spiegel im Spiegel. Eesti ja Saksa kunsti kohtumised Lucas Cranachist Arvo Pärdi ja Gerhard Richterini" eest. (Kunstihalle im Lipsiusbau, Dresden, 8.05-31.08.2025; EKM Kumu kunstimuuseumi suur saal, 24.10.2025-12.04.2026). Näitus on rahvusvahelisele auditooriumile loodud koostööprojekt, mis viib külastaja rännakule läbi Eesti ja Saksa kunsti ja ajaloo, tuues esile märkimisväärsed kultuurilised põimumised saksa, baltisaksa ja eesti kunsti vahel. Esitaja Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing;
- Kadri Kittask – Kose-Uuemõisa Vanatehnikapäeva, KabeliRocki, Kose valla Emadepäeva, Kose-Uuemõisa lastekaitsepäeva korraldamise eest. Esitaja Kose Vallavalitsus;
- Kai Stahl – Natalie Mei varast loomingut käsitleva doktoritöö "Dualismid marginaalides" ning Kristine, Lydia ja Natalie Mei elusid ja loomingut käsitleva raamatu "Ainulaadne sõsarkond" kulminatsioonina toimunud näituse "Õed Meid" kureerimise eest Kumu kunstimuuseumis. Eessõna ning kommentaaride kirjutamine Eesti Kirjandusmuuseumi poolt välja antud raamatule "Neiud kui Lutsud", mille kaante vahele on kogutud Natalie Meilt Karin Lutsule 1920. aastatel saadetud kirjad. Esitaja SA Eesti Kunstimuuseum;
- Kairi Look – romaani "Tantsi tolm põrandast" eest. Esitaja Eesti Kirjanike Liit;
- Karl Joonas Alamaa, Karola Ainsar, Kärt Heinvere, Irma Holm, Erik Hõim, Kadri Joala, Saara Liis Jõerand, Liisa-Lota Jõeleht, Katariina Kesküla, Kärt Koppel, Nele Kurvits, Johannes Luik, Elisa Margot Winters, Loora Kaubi, Marto Mägi, Daria Morozova, Katariin Mudist, Anna Ovtšinnikova, Kertu Rannula, Johanna Reinvald, Mia Maria Rohumaa, Raahel Rüütel, Inessa Saarits, Lisette Sivard, Sonja Sutt, Annabel Tanila, Aimur Takk, Margaret Tilk, Elo Vahtrik, Nelli Viisimaa ja Rebeca Žukovitš – Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liidu grupinäitus "Koos on soojem" Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis. Esitaja SA Kunstihoone;
- Karl Korts – Olev Muska "Sõit põhja" kontserttuuri algatamise, korraldamise ja läbiviimise, heliplaadi "New Estonian Waltzes" väljaandmise ning Olev Muska loomingu ja isiku taas sidumise eest Eesti kultuuriruumiga. Esitajad Veljo Tormise Kultuuriselts MTÜ, Veljo Tormis Virtuaalkeskus, Roman Demtšenko, Mariliis Mõttus, Ülo Krigul , Jaanus Kivaste, Madis Nestor;
- Lauri Jõeleht – 2025. aastal kirjutatud kahe olulise esiettekandele tulnud teose eest: Akordionikontsert nr. 2 "Kellad" (2025) – akordion ja kammerorkester (löökpillid, keelpillid) – Tšellokontsert (2024–2025) – tšello ja kammerorkester (löökpillid, keelpillid). Esitaja Eesti Heliloojate Liit;
Linnar Looris, Reili Evart, Rasmus Rembel - Lavastuse "30,75" lavastusmeeskond . Esitaja Rahvusooper Estonia;
- Maarja Kask, Ralf Lõoke, Martin Mclean, Märten Peterson, Andro Mänd, Marja Abe, Liisa Hagelberg (Salto arhitektid) ja Birgit Palk, Tarmo Piirmets, Raul Tiitus (Pink) - Arhitektuurne terviklahendus Tallinna Linnateatri uuenenud hoonekompleksile – Esitaja Tallinna Linnateater;
- Maarja Kask, Ralf Lõoke, Märten Peterson ja Martin McLean - Tallinna Linnateatri hoone rekonstrueerimise eest – esitaja Eesti Teatriliit;
- Maarja Vaino – Mati Undi muuseumi püsinäituse loomise eest ning raamatu "Viivi Luige elujõu poeetika" eest. Esitaja Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing, Viivi Luik, MTÜ Tammsaare ja Vilde Sõprade Selts, MTÜ Eesti Muuseumiühing;
- Margit Kuhi – esmakordselt Eestis toimuva rahvusvahelise showcase-festivali ja konverentsi ehk YAMsession korraldamise eest. Esitaja MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus;
- Mari Kalkun – albumi "Stoonia lood live" eest. Laulu "Elukoor" Laulupeol, seade Rasmus Puur. Esitaja Moon Management OÜ;
- Marja Unt – Eesti Raamatu Aasta korraldamise eest, silmapaistva töö eest UNESCO kirjanduslinnade võrgustikus: rahvusvaheliste kirjandusresidentuuride väljatöötamine. Esitajad Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Tartu Ülikooli Raamatukogu, Tartu Linnavalitsus;
- Matis Leima, Elina Pähklimägi, Iir Hermeliin – Setokeelse rockmuusikali "Seto Odüsseia" muusika loomine, lavastamine ja kujundamine. Esitaja Seto Kuninglik Teater MTÜ;
- Merle Karusoo – dokumentaalprojekti "Kes ma olen?" raames valminud lavastused "Ma ei jätnud Ukrainat" ja "Ma jätsin Ukraina 2022". Esitaja Eesti Teatriliit, Tallinna Linnateater;
- Monika-Evelin Liiv – meisterlike ooperirollide ning kõrgetasemeliste soolokontsertide eest 2025. aastal nii Eestis kui ka välismaal. Esitaja Mittetulundusühing Collegium Musicale;
- Märt-Matis Lill – Ballett "Sisalik" – Lepo Sumera käsikirjade põhjal taastanud ja tervikballeti kokku kirjutamise eest. "Epiloog" sümfooniaorkestrile. Kammermuusikateosed: tsükkel "Prelüüdid vaikusele" ning "La pioggia nel pineto". Muusika dokumentaalfilmile "Irenale". Houstonis toimunud Eesti-USA kunsti- ja muusikafestivali Momentum Est helikunstiprogrammi looja, lisaks osalemine performance'il. Esitaja Eesti Muusika Infokeskus, Eesti Heliloojate Liit;
- Paavo Järvi – Erakordselt viljaka aasta eest Eesti muusika tutvustamisel nii Eestis kui välismaal. Eesti Festivaliorkestri turnee Zürichi Tonhalles, Viini Konzerthausis, Hamburgi Elbphilharmonie's, Dortmundi, Stuttgardi ja Müncheni kontserdimajades ning New Yorgi Carnegie Hallis. Heliplaadid "Credo" ja "Ship of Fools" plaadifirmas Alpha Classics.. Esitaja SA Arvo Pärdi Keskus;
- Paavo Piik ja Riina Roose - Tallinna Linnateatri lavastuse "Alguses oli laul" eest. Esitaja Eesti Teatriliit;
- Peeter Vähi – viljaka loominguaasta eest. Esitaja MTÜ Eesti Muusikafestivalid;
- Piret Karro-Arrak, Magdaleena Maasik, Marge Monko, Lilli-Krõõt Repnau,Tuuli Aule, Andres Amos, Johanna Jolen Kuzmenko, Rebeka Põldsam, Maari Hinsberg, Frederik Klanberg, Maria Lota Lumiste – kunstnik Anna-Stina Treumundi isikunäituse "Kuidas ära tunda lesbit?" 05.09.2025 – 11.01.2026 korraldajate töörühm Kumu kunstimuuseumis. Esitaja Eesti Kaasaegse Kunsti muuseum;
- Piret Lotman – Raamatuaastat tähistava olulise väljaandena ilmus Eesti ja Läti rahvusraamatukogude koostöös kogumik "See esimene raamat. 500 aastat ühist kirjakultuuri". Piret Lotman on kogumiku Eesti-poolne koostaja. Esitaja Eesti Rahvusraamatukogu;
- Rein Rannap – Silmapaistvalt eduka loomeaasta eest: lasteooper "Metsalaulupidu", nelja uue teose esiettekanded, heliplaat kammermuusikast, autorikontserdid, esinemised Eestis ja välismaal jpm. Esitaja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia;
- Riina Roose – Eesti Raamatu Aastale pühendatud lavastuse "Alguses oli laul" edukas väljatoomine. Esitaja Eesti Rahvusraamatukogu;
- Riina Roose, Paavo Piik, Anu Konze, Eve Mutso, Hele Kõrve, Hele Palumaa, Kristiin Räägel, Andero Ermel, Laurits Muru, Mart Toome ja Egon Nuter - lavastuse "Alguses oli laul" eest. Esitaja Tallinna Linnateater;
- Siiri Taimla-Rannala – raamatuloo pannoo eest "Kas sa seda lugu tead? 500 aastat eestikeelset raamatut". Esitaja Eesti Rahva Muuseum;
- Terje Ojaver – isikunäituse "Ussipulm" eest Tartu Kunstimuuseumis. Esitaja SA Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus;
- Toomas Haug – artiklikogumiku "Kuramaaži lõpp ja teisi kirjatöid" eest; toimetatud novellikogumik "Poeet ja idioot. 100 aastat hiljem". Esitaja Eesti Kirjanike Liit;
- Toomas Siitan, Kristel Pappel, Anu Schaper, Anu Kõlar, Heidi Heinmaa, Tiiu Ernits ja Aleksandra Dolgopolova – "Muusikalugu 1" raamatu valmimine. Esitaja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester;
- Tõnis Pill, Ivo Felt – Mängufilmi "Fränk" eest. Esitajad Eesti Filmitööstuse Klaster, Eesti Filmirežissööride Gild, Eesti Kinoliit, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Eesti Filmi Instituut;
- Tõnu Kaljuste – arvukad kontserdid Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestriga maailma kõige kuulsamates kontserdisaalides. Esitaja SA Kultuurileht (ajakiri Muusika);
- Vaiko Eplik – loomingulise tegevuse eest. Esitaja Eesti Jazzliit.
