Pildid: Tartu Ülikooli kunstimuuseumis avati uus portreemaalide näitus

Alates. 5. juunist on Tartu Ülikooli kunstimuuseumis avatud näitus "Ühe kümnendi nägu. Portreemaalid muuseumi kogust 1965–1975", mis tutvustab kunstimuuseumi maalikogu, mille põhiosa moodustab Eesti kunstnike looming 1960.–1970. aastatest.

"Kümnendi valik kujunes mõneti juhuslikult. Selle perioodi portreed lihtsalt olid muuseumi hoidlas ja ootasid näitamist. Kokku sai 16 kunstniku töödest päris kirju ja mitmekesine pilt inimese kujutamisest ühel lühikesel ajalõigul," selgitas kuraator Ingrid Sahk.

Väljapanekusse valitud tööd peegeldavad oma ajastu kunstilist ja ideoloogilist ilmet. Näitus pakub võimaluse uurida portreekunsti erinevaid lähenemisi Nõukogude Eesti kontekstis. Ülikooli kunstimuuseumi maalikogu ei kata kõiki toonase kunsti nähtusi, kuid esindatud on olulisemad autorid ja motiivid.

"Ühe kümnendi nägu. Portreemaalid muuseumi kogust 1965–1975" jääb Tartu Ülikooli kunstimuuseumis avatuks 2027. aasta alguseni.