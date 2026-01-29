Riiklikud kultuuri elutööpreemiad pälvisid Krista Kaer, Raine Karp ja Mark Soosaar

Preemiad antakse üle 18. veebruaril rüütelkonna hoones koos riiklike spordi- ja teaduspreemiate ning Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinnaga.

Ühe aastapreemia suurus on 9600 eurot, preemia määramisel kollektiivile jagatakse preemiasumma liikmete vahel võrdselt.

Kultuuri elutööpreemiaid antakse välja kolm ning ühe preemia suurus on 64 000 eurot.

Kultuuriminister Heidy Purga kuulutas välja tänavuste riiklike kultuurpreemiate laureaadid, kokku antakse välja kolm elutööpreemiat ja viis aastapreemiat.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: