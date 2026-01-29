Riiklikud kultuuri elutööpreemiad pälvisid Krista Kaer, Raine Karp ja Mark Soosaar
Kultuuriminister Heidy Purga kuulutas välja tänavuste riiklike kultuurpreemiate laureaadid, kokku antakse välja kolm elutööpreemiat ja viis aastapreemiat.
Kultuuri elutööpreemiaid antakse välja kolm ning ühe preemia suurus on 64 000 eurot.
- Krista Kaer – tõlkija ja kirjastaja
- Raine Karp – arhitekt
- Mark Soosaar – dokumentalist, filmitegija, Pärnu Uue Kunsti Muuseumi looja
Riiklikke kultuuri aastapreemiaid eelmisel kalendriaastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest antakse välja viis.
Aastapreemiad pälvivad:
- Hans Christian Aavik interpretatsioonilise tegevuse eest;
- Tõnis Pill ja Ivo Felt mängufilmi "Fränk" eest;
- Paavo Järvi Eesti muusika tutvustamise eest;
- Duo Ruut (Ann-Lisett Rebane ja Katariina Kivi) albumi "Ilmateade" ja uudisloomingu eest;
- Anders Härm näituse "Enn Põldroos. Kinnismõtete muuseum" kureerimise eest.
Ühe aastapreemia suurus on 9600 eurot, preemia määramisel kollektiivile jagatakse preemiasumma liikmete vahel võrdselt.
Preemiad antakse üle 18. veebruaril rüütelkonna hoones koos riiklike spordi- ja teaduspreemiate ning Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinnaga.
Toimetaja: Kaspar Viilup