Galerii: Kumus tähistati režissöör Mark Soosaare 80. sünnipäeva

Kumus tähistati Mark Soosaare 80. sünnipäeva

Kumus tähistati Mark Soosaare 80. sünnipäeva
Kolmapäeval tähistati Kumus režissöör Mark Soosaare 80. sünnipäeval. Kumu Dokumentaali autoriõhtul tulid näitamisele Soosaare filmid "Maised ihad" ja "Sadam udus", neist viimane ühtlasi esimest korda pärast restaureerimist.

Autoriõhtul oli kohal ka Mark Soosaar, kellel andis PÖFF-i juht Tiina Lokk teada, et kavas on restaureerida tema film "Jõulud Vigalas". "Ma tean, et Mark on sellest kogu aeg unistanud," ütles Lokk, kelle algatusel ennistamine Eesti Filmi Instituudi märgi all aset leiab.

1980. aastal valminud linateos, mis käsitleb 1905. aasta revolutsiooni ja mõisate põletamist, tekitas pärast väljatulekut oma ajalookäsitlusega teravat poleemikat ja jäi sellele järgnenud vastuseisu tõttu ainsaks Soosaare mängufilmikatsetuseks.

Lisaks kingiti Manija saarel elavale Soosaarele kaks kitse – tegu on heateokingitusega, mis rändab Aafrikasse ja aitab toetada sealseid kogukondi.

"Pärnu filmifestivali kava juhatavad sisse kitsed. Nagu sinagi, on kits kelmikas ja kangekaelne, uudishimulik ja tugeva iseloomuga. Kõik uus vajab põhjalikku nuusutamist. Kits ei salli igavust, liigub pidevalt ringi ja annab väärtuslikku piima. Dokigild ja kinoliit tegid sulle kingituse. Nüüd on sul kitsed ka Aafrikas," kõlas selgitus.

Üllatus oli varuks ka Soosaarel: ta esitles uhiuut, oma karjääri kõige lühemat, kahe minuti ja 19 sekundi pikkust filmi, mis kujutab hülge ja poisi humoorikat kahekõnet. "See jääb ühtlasi minu viimaseks filmiks," lubas ta.

Muusikalise tervitusega esines kandlemängija Elsa Lydia Virta.

Toimetaja: Karmen Rebane

