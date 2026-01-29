Mark Soosaar: kaamera peab alati kaasas olema, ka siis, kui elutöö on tehtud

Tänavu pälvis riikliku kultuuri elutööpreemia ka filmitegija, pikaaegne Pärnu filmifestivali eestvedaja ning Pärnu Uue Kunsti Muuseumi looja Mark Soosaar, kes ütles ERR-ile antud kommentaaris, et elada tuleb nii kaua kui ise tahad.

Mark Soosaare sõnul teeb sellise tunnustuse saamine keeletuks. "Oled nagu valgusfoori ees, elutöö on tehtud, nüüd on punane tuli ees, nüüd aitab," sõnas ta ja lisas, et tema ei jäta. "Mul on palju asju pooleli."

"Just hommikul raadios räägiti, et molutamine on väga oluline inimene elus, aga ma ei taha niimoodi, midagi ei ole parata," nentis Soosaar ja lisas, et tema peab lugu nendest näitlejatest, kes ooperilaval viimaste taktide ajal hinge heidavad.

"Kaamera peab olema kaameramehel alati kaasas, ka siis, kui elutöö on tehtud," rõhutas ta ja mainis, et tuleb elada nii kaua kui tahad. "Seda ütleb ka Gunnar Aarma väga kenasti, kui ma ükskord talt küsisin, et kuulge, kui kaua inimene elab, siis ta ütleski, et nii kaua elab kui tahab, aga kui ma küsisin, et kui kaua tahad, siis 16 aastat veel, kümnendal aastal läks tahtmine vist üle ja ta läks minema."

"Tänapäeva meditsiin ja geeniteaduse arengud võivad lubada, et inimene peaks saama 100 aastat elada, kui ta ise mõne lollusega hakkama ei saa, õnnetus kaela ei kukku või kui naabrid annavad talle ikka võimaluse elada," ütles ta lõpetuseks.