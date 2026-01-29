X!

Anders Härm: Põldroosi näitus oli mu elu kõige pikemalt ette valmistatud projekt

Kunst
Anders Härm
Anders Härm Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR
Kunst

Riikliku kultuuri aastapreemia pälvis tänavu teise seas ka kuraator ja kunstiteadlane Anders Härm näituse "Enn Põldroos. Kinnismõtete muuseum" kureerimise eest. ERR-ile antud intervjuus kinnitas ta, et suurim rõõm oli sellest, et Enn Põldroos enne meie seast lahkumist näituse ära nägi.

Anders Härm ütles, et Enn Põldroosi näitust valmistati ette kaks ja pool aastat. "Erinevatel põhjustel ta lükkus ka edasi, seal olid varasemalt tekkinud puudujäägid, mis olid seotud koroonapandeemiaga, seega näitus lükkus tervikuna edasi üle aasta," mainis ta ja lisas, et see oli tema elus kõige pikemalt ette valmistatud projekt. "Seda sai tehtud jube kaua."

"Kõige suurem rõõm selle näituse juures on see, et Enn selle ära nägi," mainis ta ja kinnitas, et suures osas sai näitusele kõik välja, mida ta soovis saada. "Nipet-nipet oli midagi sellist, mida me ei leidnud või ei saanud, mingid tööd on kadunud teadmata suunas, aga üldjuhul ikkagi kõik see, mida ma tahtsin, sinna välja ka sai."

Kahe nädala pärast avaneb tal juba uus näitus. "See on seotud ka Kumu 20. sünnipäevaga ehk siis näitus "Galatea triumf. Kunst tehisaru ajastul", see on suur rahvusvaheline tehnoloogilise kunsti näitus, aga siis on meil üks projekt, mida me valmistame ette koos Sirje Helmega 2027. aastaks, aga sellest on veel liiga vara rääkida, me pole jõudnud kõiki oma mõtteid sirgeks mõelda, see on seotud jällegi Eesti kunsti lähiajalooga."

Seda, kuhu riikliku kultuuri aastapreemiaga kaasnev rahaline tunnustus suunata, ei oska veel Härm öelda. "Tuleb mõtteid koguda, esiotsa ta maandub pangaarvel ja jääb sinna natukeseks ajaks, ei ole jõudnud mõelda veel, see uudis on nii värske."

Toimetaja: Kaspar Viilup

