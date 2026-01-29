X!

Elutööpreemia laureaat Raine Karp: tagantjärele pole ma ühegi tööga lõpuni rahul

Arhitektuur
Raine Karp
Raine Karp Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Arhitektuur

Neljapäeval kultuuri elutööpreemia pälvinud arhitekt Raine Karp ütles ERR-ile, et tagantjärele on iga töö juures midagi, mida ta muudaks.

86-aastane Raine Karp on elu jooksul projekteerinud üle 300 hoone. Muu hulgas kuuluvad tema loomingu hulka hetkel uuenduskuuri läbiv Eesti Rahvusraamatukogu hoone, Tallinna Linnahall ja välisministeeriumi hoone.

Karp kommenteeris ERR-ile, et elutööpreemia tuli talle üllatusena. "Eks see natukene naljakas on," sõnas ta. "Ma üldiselt ei kuulu nende inimeste hulka, kes riigilt autasusid saavad."

Oma loomingule tagasi vaadates tõdes, et ühegi oma projektiga ta lõpuni rahul pole olnud.

"Ikka vaatad pärast, mis oleks võinud natukene parem olla või teistmoodi teha või mille oleks võinud palju paremini ehitada – see oli Vene aja arhitektide põhiline probleem," lausus Karp.

Oma kõige olulisemaks tööks peab ta rahvusraamatukogu hoonet Tallinnas Tõnismäel, sest sai kõige põhjalikumalt teha. Lisaks tõi ta välja linnahalli, mille tulevik viimastel aastatel pidevalt päevakorda kerkinud on. "Linnahall oli võib-olla kõige veidram. Selline isemoodi maja," muigas ta.

Uusi maju Karp enam projekteerida ei kavatse. "Möödunud aasta lõpus panin oma kontori kinni," teatas ta ning tõdes, et kuklas tiksuvate tähtaegadeta elamine on esialgu pisut harjumatu.

Samal teemal

aasta muusik

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:56

Tallinna Linnateatri lavale jõuab Uku Uusbergi autorilavastus "Vaikus"

17:03

PÖFF-i kunstilise juhi rolli võtab Tiina Lokilt üle Triin Tramberg

15:46

Aavik: enne viiulile keskendumist tahtsingi heliloojaks saada

15:08

Anu Lamp: on huvitav kuulata, mis suunas keel areneb

14:55

Krista Kaer: minu jaoks on kõige olulisem olnud raamatutest rääkimine

13:58

Ann-Lisett Rebane Duo Ruudu aastapreemiast: teine album on alati kõige pingelisem

13:52

Anders Härm: Põldroosi näitus oli mu elu kõige pikemalt ette valmistatud projekt

13:33

Elutööpreemia laureaat Raine Karp: tagantjärele pole ma ühegi tööga lõpuni rahul

13:33

Ivo Felt: "Fränk" andis kindluse, et tasub töötada noortega

13:23

Mark Soosaar: kaamera peab alati kaasas olema, ka siis, kui elutöö on tehtud

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

28.01

Jürise: tundsin pikalt, et tükike Erika Salumäe tegelasest on minuga kaasas

12:27

Riiklikud kultuuri elutööpreemiad pälvisid Krista Kaer, Raine Karp ja Mark Soosaar

12:10

Wiedemanni keeleauhinna pälvis Anu Lamp

13:33

Elutööpreemia laureaat Raine Karp: tagantjärele pole ma ühegi tööga lõpuni rahul

27.01

Suur tabel: 2025. aasta müüduim raamat oli Katariina Libe "Minu kallis tervis"

28.01

Arvustus. "Arkaadia": Londonis me tantsime valssi nagu hiired

08:35

Aasta muusiku kontserdil kõlab Hans Christian Aaviku originaallooming

13:58

Ann-Lisett Rebane Duo Ruudu aastapreemiast: teine album on alati kõige pingelisem

09:30

Saara Pius liitus teater Nuutrumiga

13:33

Ivo Felt: "Fränk" andis kindluse, et tasub töötada noortega

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo