Elutööpreemia laureaat Raine Karp: tagantjärele pole ma ühegi tööga lõpuni rahul

Neljapäeval kultuuri elutööpreemia pälvinud arhitekt Raine Karp ütles ERR-ile, et tagantjärele on iga töö juures midagi, mida ta muudaks.

86-aastane Raine Karp on elu jooksul projekteerinud üle 300 hoone. Muu hulgas kuuluvad tema loomingu hulka hetkel uuenduskuuri läbiv Eesti Rahvusraamatukogu hoone, Tallinna Linnahall ja välisministeeriumi hoone.

Karp kommenteeris ERR-ile, et elutööpreemia tuli talle üllatusena. "Eks see natukene naljakas on," sõnas ta. "Ma üldiselt ei kuulu nende inimeste hulka, kes riigilt autasusid saavad."

Oma loomingule tagasi vaadates tõdes, et ühegi oma projektiga ta lõpuni rahul pole olnud.

"Ikka vaatad pärast, mis oleks võinud natukene parem olla või teistmoodi teha või mille oleks võinud palju paremini ehitada – see oli Vene aja arhitektide põhiline probleem," lausus Karp.

Oma kõige olulisemaks tööks peab ta rahvusraamatukogu hoonet Tallinnas Tõnismäel, sest sai kõige põhjalikumalt teha. Lisaks tõi ta välja linnahalli, mille tulevik viimastel aastatel pidevalt päevakorda kerkinud on. "Linnahall oli võib-olla kõige veidram. Selline isemoodi maja," muigas ta.

Uusi maju Karp enam projekteerida ei kavatse. "Möödunud aasta lõpus panin oma kontori kinni," teatas ta ning tõdes, et kuklas tiksuvate tähtaegadeta elamine on esialgu pisut harjumatu.