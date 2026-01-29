X!

Ivo Felt: "Fränk" andis kindluse, et tasub töötada noortega

Ivo Felt
Ivo Felt Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Riikliku kultuuri aastapreemia pälvisid tänavu ka režissöör Tõnis Pill ja produtsent Ivo Felt filmi "Fränk" eest. ERR-ile antud kommentaaris ütles Felt, et Allfilmi uksed on noortele alati lahti ja ta loodab, et saavad töötada noortega edasi.

"See on väga suur tunnustus, sellist tunnustust iga päev ei saa," mainis Ivo Felt ja ütles, et tunnustust pole kunagi liiga palju. "Peamine on see, et inimesed on käinud kinodes ja meid üles leidnud, arvastavasti meil on õnnestunud mingisugust seltskonda kõnetada ja kuidagi see film jalad alla võttis."

Kuigi Eestis on filmi kinolevi praeguseks lõppenud ja film levib digiplatvormidel, siis loodab Felt, et leitakse võimalus ka rahvusvahelise publiku ette jõudmiseks. "Praegu on filmi festivaliteekond pooleli ja läbi selle tekivad ka mõned levihuvilised, Saksamaa on filmi ostnud, seal ta kinodesse jõuab, Lätis läheb ta telesse, mis on ka kokku lepitud, Jaapanist lugesin just e-kirja, veel pole lõplikku otsust, aga äkki läheb sinna ka."

"Fränk" andis Ivo Feldile kindluse, et tasub teha tööd noortega. "See oli Tõnise esimene film, ma olen mõne filmi enne ka teinud, ma väga loodan, et lähme Tõnisega edasi, kirjutame juba uut lugu või isegi uusi lugusid praegu."

"Oleme natukene aega juba eksisteerinud filmistuudio, aga Allfilmi uksed on noortele alati lahti ja ma loodan, et saame töötada noortega edasi, see on huvitav, need on kohad, kus me enne pole olnud, see on avastamise tee, mis on hästi põnev," kinnitas ta ja lisas, et "Fränki" edu andis julguse selles suunas veel enam astuma. "Kuigi me astume ka."

Felt kinnitas lõpetuseks, et Allfilmi ja Tõnis Pilli koostöö jätkub ka tulevikus.

