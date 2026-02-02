X!

"Täiuslikud võõrad" on kogunud mõne nädalaga kinolevis pea 67 000 külastust

"Täiuslikud võõrad" Autor/allikas: Kaader filmist
Režissöör Arun Tamme mängufilm "Täiuslikud võõrad" on kolme levinädalaga kogunud 66 923 külastust.

Filmi produtsendi Tanel Tatteri sõnul on huvi filmi vastu püsinud stabiilselt kõrge kõigis Eesti linnades. "67 000 vaatajat nii lühikese ajaga on tulemus, mis annab filmitootjatele ja kinole väga vajalikku hoogu," kinnitas ta.
 
Uutest tulijatest jõudsid kinotabelisse veel ka põnevik "Varjupaik" Jason Stathamiga peaosas (2 318 külastust) ja mullu PÖFF-il esmakordselt Eesti vaatajate ette jõudnud "Kremli võlur" (1 561 külastust).

Kinolevi 30.01-01.02 Autor/allikas: EFI

Toimetaja: Kaspar Viilup

