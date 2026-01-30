Just Filmi uue juhina alustab tööd Jan Joonas Pevkur

Viimased 25 aastat on Granström Just Filmi juhtinud ning jätkab edaspidi PÖFFi administratiivjuhina. "Mul on suur au, et ta on usaldanud just mulle selle teatepulga. Kuigi olen ise veel noor, algab mul Just Filmi meeskonnas juba kuues aasta," ütles Pevkur.

21-aastane Jan Joonas Pevkur õpib Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi audiovisuaalse meedia erialal, mille ta lõpetab sel aastal. "Kuigi olen ka ise alles noor, täitub mul selle imelise meeskonnaga juba kuues aasta. Ootan põnevusega uude rolli astumist, et tuua Just Filmi 26. festival noorteni – noortelt endilt," ütles ta.

Just Film on Pimedate Ööde filmifestivali noorte- ja lastefilmidele pühendatud alafestival, mis toob igal aastal kinodesse ja koolidesse filme noorele publikule üle maailma.